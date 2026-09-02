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Gaafste nieuwe Mitsubishi in jaren is (waarschijnlijk) te hardcore voor Nederland

De Mitsubishi Pajero verdween bij ons in 2018 van de markt. Komt-ie ooit terug? Het lijkt er niet op. Want deze nieuwe Pajero is weliswaar gaaf, maar niet bepaald geschikt voor ons belastingklimaat.

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Hoewel, Toyota waagt wél gewoon een poging. De nieuwe Land Cruiser is er als bedrijfswagen vanaf zo’n 90.000 euro, exclusief btw. We weten dat er een paar exemplaren op geel kenteken zijn gezet, die door de enorme bpm-straf voor hun uitstoot meer dan 200.000 euro kosten.

Mitsubishi Pajero komt naar honderd landen

Dus ja, Mitsubishi zou het hier best kunnen proberen met de Pajero, maar dat zien we niet gebeuren.

Het model wordt in Thailand gebouwd, komt daar als eerste op de markt en wordt vanaf 2027 naar meer dan honderd landen geëxporteerd.

Vergelijkbaar met Toyota Land Cruiser Prado

De Pajero is goed te vergelijken met de Land Cruiser Prado (het model dat bij ons gewoon Land Cruiser heet). Hij is 4,9 meter lang, heeft een wielbasis van 2,9 meter en maakt gebruik van een ladderchassis en een starre achteras.

Zijn turbodiesel is 2,4-liter groot, levert een vermogen van 204 pk en 480 Nm koppel en is gekoppeld aan een achttraps automaat. Uiteraard is de Pajero uitgerust met 4WD, lage gearing, een heavy duty onderstel en instelbare differentiëlen.

Drie retroklokjes op digitaal dashboard

Opvallend is dat Mitsubishi voor een moderner dashboard kiest dan Toyota in de Land Cruiser. De Pajero is voorzien van een groot digitaal display, dat bestaat uit twee 14,3-inch schermen.

Een leuk geintje is de weergave van drie ronde klokjes op het middelste display, wat doet denken aan de dashboardopzet van oudere Pajero-modellen.

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