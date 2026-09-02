Remco Slump
Remco Slump Nieuws vandaag
Leestijd: 1 minuut

No more boring cookies: dit is waarom Toyota ineens chocoladekoekjes en ijs verkoopt

Toyota Sienna
(Afbeelding: Toyota)

Volkswagen verkoopt curryworst, Toyota nu ineens Salted Caramel Chip Wheels. Met andere woorden: twee chocoladekoekjes met daartussen een laag gezouten karamelijs en hagelslag.

Toyota verkoopt de Salted Caramel Chip Wheels alleen online en vraagt zonder blikken of blozen 86 dollar (omgerekend: 74 euro) voor een doosje met twaalf ‘cookie sandwiches’ erin.

Koel- en vrieskist van Toyota Sienna

Maar waarom doet Toyota dat? Omdat het merk heeft besloten dat het een mooie manier is om de ingebouwde koel- en vrieskist van de Toyota Sienna Platinum te promoten.

Grote MPV voor Noord-Amerika

De Sienna is een meer dan 5,1 meter lange MPV, vooral bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. Het huidige model werd geïntroduceerd in 2020 en belt jou als je je kind erin hebt achtergelaten.

Toyota Sienna
(Afbeelding: Toyota)
Toyota Sienna
(Afbeelding: Toyota)

Hij deelt zijn platform en techniek onder meer met de Toyota Vellfire en Alphard, de Lexus LM en Toyota Highlander. Voor de aandrijving zorgt een 2,5-liter viercilinder met hybrideondersteuning.

Toyota Sienna
(Afbeelding: Toyota)

De Sienna biedt plaats aan zeven of acht personen. Hij wordt niet alleen in de VS en Canada geleverd, maar inmiddels ook in Mexico, China en Taiwan.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.