Hyundai hét liefhebbersmerk van de toekomst? Dit is de nieuwe RN24

Het N-label van Hyundai heeft eerder al met de i30 en i20 N laten zien dat het auto’s kan maken waar liefhebbers warm van worden. In het elektrische tijdperk heeft de sportieve tak van het Zuid-Koreaanse merk rijplezier minstens zo hoog in het vaandel staan, getuige deze RN24.

Met de volledig elektrische Ioniq 5 N heeft Hyundai een duidelijk signaal afgegeven. Het kan elektrische auto’s bouwen die daadwerkelijk vermakelijk zijn. Sterker nog, de EV is leuker dan veel brandstofauto’s.

Hyundai voor liefhebbers

Daarbij heeft Hyundai al verschillende concept cars laten zien, die we maar al te graag een keer in het echt proberen. Bijvoorbeeld deze Vision 74.

De Hyundai RN24

Nu is het opnieuw feest bij Hyundai N met deze RN24. De concept car heeft de elektromotoren en het accupakket van de Ioniq 5 N, maar is vooral ook nog meer gericht op stuurplezier. Ondanks de twee elektromotoren, goed voor 650 pk, en een groot 84 kWh-accupakket weegt hij 1.880. Daarmee is het niet bepaald een lichte sportauto, maar hij is wel 350 kg lichter dan de Ioniq 5 N.

WRC-onderdelen

Verder is de wielbasis korter en heeft hij een handrem en spoiler die direct afkomstig zijn uit de WRC. In die raceklasse rijdt Hyundai met de i20 N Rally1.

Door zijn vierwielaandrijving met een slimme koppelverdeling en volledige instelbaarheid van de vermogensafgifte per elektromotor met een druk op het stuurwiel, is het een snel driftmonster dat in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/h sprint. De topsnelheid bedraagt 240 km/h. Dat doet-ie trouwens niet volledig in stilte. Hij heeft twee speakers in het interieur en twee aan het exterieur die de nodige nep-herrie produceren. De achterste spatborden fungeren als klankkast.

De Hyundai RN24 is een studiemodel. We verwachten niet dat dergelijke auto in deze vorm in productie gaat. Wel zal de kennis die bij deze conceptcar wordt opgedaan in toekomstige modellen van het merk worden toegepast.

