Deel dit: Share App Mail Tweet

Pérez ‘enorm teleurgesteld’ na mislukte kwalificatie in thuisrace

Formule 1-coureur Sergio Pérez van Red Bull had na afloop van de kwalificatie van de Grote Prijs van Mexico weinig reden tot lachen. De Mexicaanse ploeggenoot van Max Verstappen kwam in zijn thuisrace niet verder dan de achttiende plek. Verstappen werd tweede, achter Carlos Sainz van Ferrari, wat de kloof in prestaties tussen de twee teamgenoten benadrukte.

“Dit is voor mij de slechtste plek om niet te presteren, ik ben enorm teleurgesteld. Het lukte gewoon niet”, aldus Pérez, die aangaf dat hij soortgelijke remproblemen had als de vorige twee races in Singapore en Austin. “Bij lage snelheid kan ik niet remmen of de auto stoppen en zodra ik ga remmen, begin ik te slippen en blokkeer ik. Dat is mijn grootste probleem, hier werd het nog duidelijker.”

Terwijl Verstappen dit seizoen zeven races won en 354 punten behaalde, staat Pérez slechts op 150 punten. Red Bull zou zondag de tweede plaats in het constructeurskampioenschap aan Ferrari kunnen verliezen, met Sainz op poleposition en Charles Leclerc op de vierde plaats.

ANP