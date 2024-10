Deel dit: Share App Mail Tweet

Verlies geen stoplichtsprint van Tesla-leaserijder met deze betaalbare occasion

Je kent het wel, je staat bij het stoplicht naast de zoveelste leaserijder in zijn Tesla Model Y die een stoplichtsprint wil doen. Die sprint hoef je echter niet af te slaan. Er zijn genoeg betaalbare en leuke occasions waarmee je niet van de Model Y verliest.

Tegen een Model Y met twee elektromotoren als de Performance, met een nul-naar-honderd-sprint van 3,7 seconden, is lastig op te boksen met een betaalbare brandstofauto. Echter, de veel meer verkochte instapper doet over de sprint 6,9 seconden. Een tijd die prima te behalen is met een strak budget.

Tesla Model Y exact zo snel van 0 naar 100 km/h als deze occasion

Een van de goedkoopste, betrouwbaarste en leukste manieren om het een Tesla Model Y moeilijk te maken bij het stoplicht is met een Ford Fiesta ST. De zevende generatie heeft een continuvermogen van 182 pk. In de derde en vierde versnelling levert hij een piekvermogen van 200 pk. De nul-naar-honderd-sprint is identiek aan die van de Tesla Model Y: 6,9 seconden.

Daarbij is de Fiesta veel leuker om te rijden. Met een laag gewicht, stug onderstel en lekkere handbak is het een goede hot hatch voor weinig geld. Prijzen beginnen bij net geen 8.000 euro en lopen op tot net geen 18 mille. Let wel, om op gelijke hoogte te blijven met de leaserijder en zijn Tesla zal je wel je best moeten doen en niet enkel – als bij de EV – op het gas hoeven te stampen.

Renault Clio R.S. is nog snellere occasion

Wil je overigens winnen van de Tesla Model Y bij het stoplicht, dan kan je ook kiezen voor de Renault Clio R.S. Deze zal door zijn automaat en launch control de EV verslaan. In onderstaande video vergelijken we beide hot hatches met elkaar en kijken we welke sportieveling het leukst is.