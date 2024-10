Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Hup, daar is Willem met de vernieuwde BYD Tang’

Als De Fabeltjeskrant nu terugkomt, dan hebben Ed en Willem Bever ongetwijfeld een elektrische auto. ‘Hup, daar is Willem met de waterpomptang, de nijptang en de vernieuwde BYD Tang.’

De geanimeerde sleutelaars horen dan bij een select groepje Nederlanders, want erg succesvol is de BYD Tang tot nu toe niet geweest. Sinds 2022 zijn er maar 108 exemplaren op kenteken gezet.

BYD Tang met grotere batterij

Misschien dat de geüpdatete versie daar verandering in kan brengen. Die is als vanouds 517 pk sterk, maar heeft een flink grotere batterij aangemeten gekregen.

Voorheen gebruikte BYD een 86,4 kWh-accu, waarmee de Tang een bereik van 400 kilometer kon halen. Nu ligt er een enorme 108,8 kWh-pakket onder het passagierscompartiment, dat de range in een keer naar 530 kilometer tilt.

Ook de maximale laadsnelheid is veranderd. Die lag op 110 kW en is nu 170 kW. Al verandert er aan de laadtijd van een half uur tot 80 procent niks, aangezien de batterij een stuk groter is geworden.

Als vijfzitter of als zevenzitter

De vierwielaangedreven BYD Tang sprint in 4,9 seconden naar 100 km/h en mag een aanhanger van 1.500 kilo trekken. Hij is er in twee varianten: met vijf of zeven zitplaatsen.

Als zevenzitter heeft de Tang een bagageruimte van 235 liter, die kan worden vergroot naar 1.655 liter door de achterste twee zitrijen om te klappen. De vijfzitsversie heeft standaard een kofferbak van 940 liter.

Vanafprijs van de BYD Tang

Na de facelift lijkt de Tang wat meer op de Atto 3 en de Seal U. Hij heeft geen grote grille meer voorop, maar een wat meer afgesloten neus. Verder heeft BYD de achterlichten een nieuwe indeling gegeven. In het interieur kijken inzittenden nu uit op een nieuw, groter infotainmentdisplay.

De BYD Tang is er in Nederland vanaf 67.490 euro. Daarmee is-ie flink duurder dan de uitgaande Tang, die voor 55.990 euro in de prijslijst staat. Al moeten we daarbij aantekenen dat dat model eerst 69.990 euro kostte, voordat BYD in een keer maar liefst 14.000 euro (!) van de prijs afhaalde.