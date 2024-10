Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt het te vroeg om over zegekansen Mexico te praten

Ondanks vijf eerdere zeges in Mexico-Stad, durft Max Verstappen zich nog niet uit te spreken over zijn kansen voor de Grote Prijs van Mexico dit weekend. “Het is onbekend wat we kunnen verwachten”, zei de wereldkampioen.

“Ik kijk niet graag terug naar wat we hebben bereikt op een circuit, want dit jaar is heel anders. “Veel auto’s zijn veel competitiever, ook in de race”, verklaarde de Nederlandse coureur op de website verstappen.com. “De laatste races waren moeilijk, ook al was Austin een veel positiever weekend. Maar op zondag kwamen we nog wat tekort.”

Verstappen doelde op zijn derde plaats bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten, die hij mede door een tijdstraf voor concurrent Lando Norris wist te behalen. De WK-leider van Red Bull vergrootte daardoor zijn voorsprong op Norris naar 57 punten.

Inhaalactie

“We waren te langzaam. We moeten begrijpen waarom dat zo was. Dan hebben we misschien weer een kans. Ik vind het hier leuk. Ik heb hier goede races gehad. Maar het is te vroeg om te zeggen dat ik hier voor de winst kan gaan”, aldus Verstappen in Mexico-Stad.

Verstappen keek ook nog even terug op de actie van Norris, die een straf van 5 seconden kreeg door een inhaalactie buiten de baan bij Verstappen. “Je mag niet buiten de witte lijn inhalen. Dat is een duidelijke regel. Ik heb het zelf ook gedaan in het verleden. Ik snap niet waarom er nu opeens geschreeuwd wordt om veranderingen in de regels, terwijl dit altijd al zo is geweest”, zei de Nederlander.

McLaren, het team van Norris, besloot vrijdag alsnog de straf aan te vechten. Het team heeft een zogeheten ‘Right of Review’ aangevraagd, die vrijdagmiddag op het programma staat.

ANP