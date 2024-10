Deel dit: Share App Mail Tweet

Scout Traveler en Terra – Eindelijk Volkswagens waar we hebberig van worden!

Elektrische auto’s… meh! Ze zijn snel, comfortabel en stil, maar echt hebberig worden we er niet van. Tot nu, want nondeju wat zijn deze Scout Traveler en Terra gaaf!

Even een korte geschiedenisles. International Harvester was een Amerikaanse tractor- en truckfabrikant, die in de jaren zestig en zeventig ook een terreinwagen bouwde, de International Scout. Het model was er als SUV en als pick-up, vandaar deze nieuwe Scout Traveler en Terra.

Scout als nieuw Volkswagen-merk

Opmerkelijk is dat ze een product zijn van de Volkswagen Group, dat de merkrechten op International bezit en dus ook de modelnaam Scout mag gebruiken. Het concern kondigde de komst van Scout drie jaar geleden aan.

Bijzondere combo van oud en nieuw

De Scout Traveler en Terra zijn een bijzondere combinatie van oud en nieuw. Ze hebben bijvoorbeeld geen monocoque, zoals vrijwel alle moderne auto’s dat wel hebben, maar staan op een body-on-frame-platform, met een chassis en daarbovenop een separate koets. Ze hebben beide een starre achteras.

Ze zijn vierwielaangedreven, met één elektromotor per as. Het systeemvermogen is nog niet bekend. Wel weten we dat het koppel monsterlijk is: 1.350 Nm. De Traveler mag een aanhanger van meer dan 3.000 kilo trekken. Is dat niet genoeg? Ga voor de Terra, die een maximaal trekgewicht van 4.500 kilo heeft.

Scout Traveler met range extender

Dat de Scout Traveler en Terra ongezond veel pk’s hebben, blijkt uit de 0-100 km/h-tijd. Die is slechts 3,5 seconden. Naar schatting ligt de actieradius van beide terreinbeulen op 560 kilometer. Naast elektrische versies komen er ook uitvoeringen met een benzinemotor als range extender op de markt. Die zouden 800 kilometer ver komen.

Beide auto’s kunnen snelladen met maximaal 350 kW. Wat de laadtijd tot 80 procent is, heeft Scout niet bekendgemaakt. Overigens duurt het nog even voordat de Traveler en Terra op de markt komen, want de productie start pas in 2027. Ze zijn alleen bedoeld voor de Amerikaanse markt.