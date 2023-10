Deel dit: Share App Mail Tweet

Huidige Mazda MX-5 krijgt nog één update (en een elektrische opvolger)

Wij schrokken een beetje toen we dit bericht over de Mazda MX-5 schreven, want we hadden niet in de gaten dat de huidige generatie al bijna negen jaar (!) op de markt is.

Laten we het erop houden dat de Mazda MX-5 ND, zoals de vierde generatie wordt aangeduid, er nog jong uitziet. Vandaar dat Mazda heeft besloten niet veel aan het uiterlijk te doen.

Mazda MX-5 licht gefacelift

De gefacelifte MX-5 is zelfs nauwelijks als zodanig te herkennen. De indeling van de koplampen is door de ontwerpers iets veranderd en aan de achterkant zijn lichtunits met 3D-effect gemonteerd.

Officieel gelden de veranderingen vooralsnog alleen voor de Japanse variant van de MX-5, maar het zal niet lang wachten zijn totdat ook de Europese versie gefacelift wordt.

Bruin interieur, beige cabriokap

Een beetje jammer is dat er in de grille nu een zwart stukje plastic aan de linkerkant zit (vanuit de cockpit gezien). Erachter zit de radarsensor voor de nieuwe adaptieve cruise control met noodremfunctie.

Verder introduceert Mazda een extra carrosseriekleur (Aero Grey), zijn er wat andere lichtmetalen wielen te bestellen en kunnen kopers kiezen voor een interieur met bruine bekleding. Nieuw is ook een beige kap.

Opvallend genoeg houdt Mazda de tellers achter het stuur analoog. Wel gaat de MX-5 binnenkort door het leven met een groter, 8,8-inch multimediascherm en daarop een sneller infotainmentsysteem.

Instapmotor met 4 pk extra

Worden er nog zaken gewijzigd onder de motorkap? Jazeker. De instapmotor, een 1.5, krijgt er 4 pk bij en levert nu 136 pk. Aan de 2,0-liter verandert niks. Die is nog steeds goed voor 184 pk.

Mazda heeft ook aan de stuurinrichting gesleuteld en geeft alle MX-5’s met handgeschakelde transmissie een nieuw sperdifferentieel en een DSC-Track-mode, waarin de stabiliteitscontrole meer toelaat.

Mazda MX-5 elektrisch?

Overigens moet de huidige MX-5 nog even mee. Pas in 2026 komt naar verluidt zijn opvolger op de markt. Het is bekend dat die ‘geëlektrificeerd’ wordt, waarbij het logisch lijkt dat-ie EV-aandrijving krijgt.