Geen Photoshop: Citroën verkoopt tweekoppige bus om simpele reden

Op Reddit kwam een Engelsman een wel heel opmerkelijke configuratie van de Citroën Relay-bus tegen. Als we op de bedrijfswagensite van het merk kijken, zien we dat deze tweekoppige Citroën Jumper (zoals het model bij ons heet) ook hier te krijgen is. Maar wat is de bedoeling ervan?

Het is een heel vreemd gezicht. Als een Siamese tweeling zijn de cabines van twee Jumpers aan elkaar gekoppeld. Het doet een beetje denken aan de Frankenstein-creatie van James May uit het negende seizoen van TopGear. In de limousine challenge laste hij de voorkanten van een Alfa Romeo 164 en een Saab 9000 aan elkaar.

Logische reden voor de Citroën Jumper met twee cabines

Anders dan het knutselwerk van James May, wordt deze tweekoppige Citroën Jumper af fabriek zo geleverd en daar is een goede reden voor. Deze configuratie wordt namelijk gekozen door partijen die een eigen invulling geven aan de achterzijde van de Jumper. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten van campers.

In de fabriek hoeft dus geen complete bus gebouwd te worden, die vervolgens door een derde partij weer uit elkaar moet worden gehaald. Het scheelt dus tijd en productiekosten. Door de cabines in tweetallen aan elkaar te koppelen, is ook minder transportruimte nodig. De reden achter deze tweekoppige Citroën Jumper bus is dus eigenlijk heel logisch.

Twee voor de prijs van één bus?

Bestel je een Citroën Jumper in de zogeheten ‘losse kop’-configuratie, dan betaal je minimaal 49.932,50 euro inclusief btw en bpm. Het is uiteraard niet twee voor de prijs van één, dus eenzelfde bedrag mag je vermoedelijk ook nog aftikken voor de wederhelft van de duobus.