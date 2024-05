Deel dit: Share App Mail Tweet

Onbekende Duitse elektrische auto is nu betaalbare occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en kom soms bijzondere auto’s tegen. Ditmaal vinden we een e.Go Life. De Duitse elektrische auto is een betaalbare occasion.

In 2019 schreven we voor het eerst over een nieuw automerk dat in 2020 naar Nederland zou komen. Sinds de productie die dat jaar startte zijn er slechts drie Life’s in Nederland op kenteken gezet.

Onbekende Duitse elektrische auto

Kortom, de elektrische auto is erg uniek in Nederland. Sowieso is het geen massaal geproduceerde auto. In het Duitse Aken wordt de auto op kleine schaal gebouwd. Desondanks is de EV betaalbaar.

Opvallend is dus dat een van de drie exemplaren wordt aangeboden als occasion. Het gaat om de basisversie met een 14,5 kWh accupakket en een Bosch-elektromotor van 20 kW (27 pk). De actieradius van de elektrische auto bedraagt 100 kilometer. Via een normaal stopcontact is de auto in 5,4 uur op te laden en middels een éénfase-lader – met 20 kW – duurt dit 3,8 uur.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Hoewel de elektrische auto klein is, en ook echt als microcar in de markt is gezet, beschikt hij wel over een volwaardig auto-kenteken. Daarbij het de 3-deurs hatchback vier zitplaatsen en kan je tot 112 kilometer per uur met de E.go Life rijden.

De E.go Life wordt standaard geleverd op 17 inch wielen met vierseizoensbanden. De occasion beschikt nog over zijn originele set rubber.

Dit is hoeveel de E.go Life-occasion kost

De gevonden occasion heeft na 3.629 kilometer een prijskaartje van 12.950 euro. De auto komt uit 2022 en ziet er op de foto’s nog als nieuw uit. Onderhoud van de elektrische auto kan je laten uitvoeren bij een Bosch Car Service. Naast de elektromotor zijn namelijk ook de accu, oplader, controller unit en displays van de E.go Life namelijk van Bosch.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)