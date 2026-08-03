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Geely start in Nederland met goedkope elektrische auto: vanaf 20.990 euro en tot 345 km range

Geely komt niet alleen met zijn submerken naar Europa. Ook het merk Geely zelf is inmiddels in Nederland geïntroduceerd. De E2 mag aftrappen: een elektrische auto die je vanaf 20.990 euro koopt en maximaal 345 kilometer actieradius biedt.

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De merknaam Geely zul je niet alleen op de neus van deze E2 tegenkomen. Later volgen meer modellen van het merk in de Nederlandse showrooms.

Dit krijg je voor 20.990 euro

Geely begint onderin de markt met een auto die je gerust behoorlijk generiek kunt noemen. Hij heeft de uitstraling van een typische goedkope Chinese EV en ook het interieur weet zich nauwelijks te onderscheiden. Alleen de skyline op het dashboard voor de bijrijder maakt hem nog enigszins uniek.

Betaalbaar is de Geely E2 in ieder geval. Voor 20.990 euro krijg je een redelijk ruime auto met 375 liter bagageruimte en een frunk van 70 liter. De basisuitvoering heeft een accupakket van 35 kWh, waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 252 kilometer ver komt.

Wil je meer bereik, dan is er een variant met een batterij van 47 kWh. Deze uitvoering heeft een WLTP-actieradius van maximaal 345 kilometer. Beide accu’s bestaan uit LFP-cellen.

Geely E2 krijgt weinig vermogen

De Geely E2 heeft altijd achterwielaandrijving. De basisuitvoering levert slechts 82 pk, terwijl de variant met de grotere accu 116 pk meekrijgt. Snelladen kan met respectievelijk 60 en 80 kW.

De Geely E2 wordt vanaf september 2026 in Nederland uitgeleverd. Wil je op de hoogte worden gebracht van een rijtest met deze auto? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.