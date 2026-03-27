Geely komt nu ook zelf naar Nederland, dit kosten de E5 en Starray

De Chinese autogigant Geely komt nu ook naar Nederland met modellen die verkocht worden onder de eigen merknaam. De E5 en Starray komen het spits af te bijten.

Geely is een van de grootste autofabrikanten en kun je kennen als moederbedrijf van bijvoorbeeld Smart, Polestar en Volvo. In China verkoopt het ook veel auto’s onder de eigen merknaam en dat gaat het in ons land dus ook doen.

Geely’s in Nederland

De goedkoopste Geely wordt de Starray EM-1. Dit is een grote plug-in hybride van het formaat Volkswagen Tiguan. In de neus ligt een 1,5-liter viercilinder die samen met een elektromotor goed is voor 218 pk.

Geely Starray EM-i. (Afbeelding: Geely)

De vanafprijs van net geen 35.000 euro geldt voor de versie met een 18,4 kWh-accu, waarmee een WLTP-range van 83 kilometer mogelijk is. De duurdere uitvoeringen – vanaf 37.000 euro – krijgen een 29,8 kWh-accupakket en een elektrische range van 136 kilometer. Beide accu’s zijn LFP’s.

De E5

Naast de plug-in hybride komt er ook een grote elektrische SUV die wat betreft buitenmaten vergelijkbaar is met de Toyota bZ4X en Skoda Enyaq. Deze Geely E5 krijgt in de basis een 60,22 kWh-accupakket mee, goed voor een range van 430 kilometer. De grotere batterij heeft een capaciteit van 68,39 kWh en een actieradius van 475 kilometer. Over de rest van de specificaties is nog veel onduidelijk.

Geely E5. (Afbeelding: Geely)

