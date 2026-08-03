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Covermodel Fiat 600: ‘Zonder deze auto had de 500 nooit bestaan’

Fiat 500 mag dan hét Italiaanse auto-icoon zijn, zonder zijn grotere broer 600 had hij nooit bestaan. De sympathieke, slim geconstrueerde 600 is de eerste van Fiats succesvolle naoorlogse reeks kleintjes met de motor achterin.

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Na de oorlog raakt de kleine, goedkope, maar technisch niet bijster vooruitstrevende Fiat Topolino snel gedateerd. De Italianen hebben een nieuwe ‘volkswagen’ nodig. Geschikt voor vier personen, eenvoudig te onderhouden, met een beoogde topsnelheid van 85 km/h en een bescheiden brandstofinname. Aldus de briefing aan Fiats technisch brein, Dante Giacosa.

Voorwielaandrijving

Zijn afdeling gaat aan de gang met voorwielaandrijving, een V-twin motor en een semi-automaat, maar deze innovaties gaan te veel tijd en geld kosten. Fiat kijkt ook goed naar het succes van de Kever en Renault 4CV. Mede hierdoor wordt gekozen voor een gloednieuwe, achterin geplaatste, watergekoelde viercilinder. Deze is 633 cc groot, 21 pk sterk en goed voor 95 km/h. Deze motorenreeks zal maar liefst 45 jaar worden gebouwd. De Salon van Genève in 1955 is het decor voor de lancering. De 600 is een schot in de roos; iedereen lijkt er een te willen.

Na een paar maanden is de wachttijd opgelopen tot meer dan een jaar. En niet alleen in Italië is de animo groot. In Duitsland wordt de 600 bij Neckar als Jagst gebouwd en ook in verschillende landen in Latijns-Amerika loopt de auto van de band. Maar het zijn vooral Spanje (vanaf 1957) en Joegoslavië (vanaf 1960) die de populariteit een grote slinger geven, waar Seat en Zastava het model in licentie bouwen. Binnen 6 jaar tijd is het miljoenste exemplaar gebouwd en volgens Fiat rollen er op het hoogtepunt meer dan 1.000 auto’s per dag van de band.

De Fiat 600 werd steeds beter

Gedurende de levensloop van de 600 volgen vele verbeteringen, waarvan de meest noemenswaardige de toevoeging van de 767 cc motor (600D) en de naar voren verplaatste portierscharnieren zijn. Daarnaast verschijnen talloze carrosserievarianten en specials met de techniek van de 600 aan boord.

De geniale zespersoons Fiat Multipla is één van de meest memorabele, en gaat de geschiedenis in als eerste MPV. Daarvan verschijnt ook een bestelwagen, de 600T. De door Abarth getunede versies met hun openstaande motorkapjes worden onsterfelijk op de circuits en de Jolly strandauto’s zijn graag geziene gasten in mediterrane kustplaatsen. Ook bijzonder is de vierdeursversie 800 die Seat enkele jaren heeft geleverd.

Na negen jaar vindt Fiat het tijd voor een opvolger. Dat wordt de 850, die grotendeels op de 600 is gebaseerd. Maar zoals dat vaker gaat, wil het origineel maar niet met pensioen. De 600 en 850 blijven in Italië vijf jaar parallel aan elkaar in productie. Die laatste overleeft de 600 slechts twee jaar. De Seat 600 wordt tot 1973 gebouwd en is tot die tijd ook bij ons te koop. Net als de Zastava, die houdt het als 750 zelfs uit tot 1985 en is een lange tijd één van de goedkoopste auto’s op de markt.

Aanbod en prijzen

Wereldwijd zijn meer dan 4.939.642 stuks van de 600 gebouwd. Technisch zijn ze robuust, maar de carrosserie is niet gemaakt voor de eeuwigheid. Zoek dus zo veel als mogelijk naar een roestvrije auto. Én een complete, want specifieke interieurdelen zijn lastig te vinden. In Nederland vinden we enkele exemplaren waarvan de prijzen variëren tussen de 3.000 en 12.000 euro.

Zuid-Europa biedt de beste kansen op een roestvrije auto. Topkwaliteit-berlina’s kunnen daar tot meer dan 20.000 euro kosten. Let op originaliteit, vooral bij Abarths en Jolly’s. Er is veel namaak in omloop en originele exemplaren zijn peperduur. Latere Zastava’s zijn van mindere kwaliteit.