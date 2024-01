Deel dit: Share App Mail Tweet

Geduchte Tesla Model 3-concurrent in Nederland duizenden euro’s goedkoper

BYD maakt de prijs van hun Tesla Model 3-concurrent duizenden euro’s goedkoper. De fiscale waarde van de Seal ligt daarmee onder de 45.000 euro. Dit betekent dat je SEPP-subsidie krijgt voor de elektrische sedan.

De BYD Seal had een vanafprijs van 47.990 euro. Volgens BYD was de auto veel duurder dan de concurrent uit Amerika om zijn uitrusting en bouwkwaliteit. Deels te bevestigen, want de interieur is rijker uitgerust dan bij de instapper van Tesla.

Prijs Tesla Model 3 en BYD Seal

De Tesla Model 3 was voor zijn facelift 42.990 euro. Na de facelift is het prijskaartje minimaal 43.993 euro. Dit in combinatie met de korting bij BYD, zorgt ervoor dat de twee concurrenten wat prijs betreft dichter bij elkaar in de buurt komen.

De BYD Seal start bij 45.990 euro. Doordat de fiscale waarde van dit basismodel (Design-uitvoering) op 44.990 euro ligt, krijg je van die 46 mille dus nog 2.950 euro aan subsidie terug van de overheid. In totaal ben je dus 43.040 euro kwijt voor een BYD Seal.

Wat krijg je voor het geld?

De Seal heeft altijd een 82,5 kWh accupakket in de bodem waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 570 kilometer kan rijden. De Tesla Model 3 heeft een 60 kWh accupakket waarmee je volgens dezelfde meetmethode 554 kilometer ver komt.

De instap-Tesla Model 3 heeft een 283 pk en 420 Nm sterke elektromotor op de achteras. De Seal is ook in de basis een achterwielaandrijver en levert 313 pk en 700 Nm aan koppel.

Of de BYD Seal ook echt een goede concurrent is voor de Tesla Model 3, zie je in onderstaande video. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma vertelt je alles over de EV.