Frituurvet van oliebollen over? Daar kan je op rijden!

Het bijna oudjaarsdag en dat betekent dat je oliebollen gaat eten en champagne gaat drinken. Bak je zelf oliebollen? Dan kan je dit frituurvet gebruiken om 2 januari weer naar je werk te rijden.

Hoewel je misschien ook na het lezen van dit artikel geen frituurvet in je auto wil, is het belangrijk dat je het gebruikte frituurvet in ieder geval inlevert op een inzamelpunt. Zowel in de natuur als door je gootsteen kan het nare gevolgen hebben.

Alleen dieselauto’s kunnen eventueel op plantaardige olie rijden.

Rijden op frituurvet in veel gevallen geen goed idee

Om met het slechte nieuws te beginnen: ook in je auto kan frituurvet nare gevolgen hebben. Doordat de viscositeit (stroperigheid) van het frituurvet dat je gebruikt hebt voor je oliebollen anders is dan dat van diesel, kan het ervoor zorgen dat motoren slecht starten, minder vermogen leveren en zelfs een kortere levensduur hebben. Onderdelen kunnen verstopt raken door de ‘dikkere’ olie. Daarbij verbrandt het mengsel niet zo optimaal als diesel. Schade aan het brandstofsysteem zijn ook niet uitgesloten.

Rijd je een moderne diesel die nog een flinke waarde heeft, dan ga je natuurlijk geen frituurvet in de auto tanken. Daarbij is de techniek van moderne diesels gewoon niet geschikt voor frituurvet.

Oudere diesels kunnen beter tegen je oude olie van oliebollen

Echter, de techniek van oudere diesels is beter bestand tegen de dikkere olie. Wil je helemaal op plantaardige olie rijden, dan moet je de gloeibougies, verstuivers, brandstofleidingen en brandstofpomp aanpassen. Teven moet de vloeistof voorverwarmt worden. Ga je bijmengen met gewone diesel, dan lijkt dit al snel makkelijk te gaan. Er zijn in Nederland meerdere eigenaren van oude diesels die zo’n 20 procent aan frituurvet bijtanken. Je moet dan wel eerst de stukjes oliebol uit de plantaardige olie filteren.

Rijden op frituurvet illegaal

Stel je hebt een oude goedkope diesel en wil voor een deel op plantaardige olie rijden? Dan mag dit officieel niet. Er worden geen accijns betaald over de brandstof en rijden op frituurvet kan je een boete opleveren. Maar hoe komt de politie daar achter? Simpel, de gassen uit je uitlaat ruiken naar wat jij op oudejaarsdag hebt gegeten: oliebollen. Rijden op het gebruikte goedje kan dus wel, maar of je het moet willen..