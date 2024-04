Deel dit: Share App Mail Tweet

Lewis Hamilton maakt zich door deze video ineens erg geliefd

Als aartsrivaal van Max Verstappen is Lewis Hamilton niet bij elke Nederlander geliefd. Wel zal hij na deze actie in waardering zijn gestegen bij liefhebbers van de Japanse autocultuur. De Formule 1-coureur scheurt namelijk door Tokio in een Nissan Skyline GT-R van de R34-generatie.

Het model (de auto, niet Hamilton) is een icoon binnen de JDM-cultuur. JDM staat voor Japanese Domestic Market en slaat op de Japanse automarkt. Het is een liefhebbersstroming in autoland waarbij modellen zoals de Nissan Skyline, maar ook de Toyota Supra, Mazda RX7 en Honda NSX een haast heilige status hebben verworven.

Lewis Hamilton rijdt met Nissan Skyline GT-R R34

De Max Verstappen-rivaal heeft een riant wagenpark vol peperdure supercars. De zevenvoudig Formule 1-kampioen blijkt ook de oudere pareltjes niet te zijn vergeten, zo blijkt uit zijn Instagram-post waarin hij met een Nissan Skyline de Japanse hoofdstad onveilig maakt.

Daar moet wel bij gezegd worden dat deze Japanse sportwagen niet van de Lewis Hamilton zelf is. Het betreft een geleende Nissan Skyline GT-R in de kleur Bayside Blue, aangekleed met witte Nismo LMGT4-wielen. Een beeldige combinatie.

JDM-liefhebbers verblijd door video van Formule 1-ster

Wie gek is op de Japanse autocultuur, kwijlt weg bij het zien van deze Instagram-video van Lewis Hamilton. Met zijn 36,7 miljoen volgers deelt hij vlotte montage die doet denken aan de drift scene uit de jaren negentig.

‘Just another night in Tokyo’, schrijft de Formule 1-coureur erbij. De nadruk ligt op another, want een jaar geleden deed Lewis Hamilton hetzelfde. Toen maakte hij de straten van Tokio onveilig met een witte Nissan Skyline GT-R R34.

Nissan Skyline R34 GT-R als occasion

Hij lijkt fan te zijn van de legendarische sportwagen. Goedkoop zijn de auto’s niet. In Nederland staan enkel twee zeldzame M-Spec Nür-uitvoeringen te koop van de Nissan Skyline R34 GT-R. Daarvoor wordt maar liefst 595.000 en 777.000 euro gevraagd. Wil Lewis Hamilton het model toevoegen aan zijn wagenpark, dan zal hij diep in de buidel moeten tasten. Gelukkig heeft zijn Formule 1-carrière hem geen windeieren gelegd.