Deel dit: Share App Mail Tweet

Geplaagde Ricciardo ‘voelt geen druk’ bij RB in Formule 1

Daniel Ricciardo voelt geen druk, kent geen angst en heeft het volste vertrouwen dat hij dit jaar tot een succes gaat maken bij Visa Cash App RB. Dat zei de Australiër in Shanghai, waar dit weekend de Grote Prijs van China wordt verreden.

Ricciardo heeft in de eerste vier races van dit jaar weinig laten zien en zeker niet aan de verwachtingen voldaan van Red Bull, dat ook hem in beeld heeft voor een zitje in 2025. Zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda heeft de ervaren Australiër telkens afgetroefd. Er gaan geruchten dat de 35-jarige Ricciardo lopende het seizoen zijn plek bij het zusterteam van Red Bull al zal moeten afstaan.

“Het ziet er op papier misschien niet zo goed uit, maar ik zit er echt dicht tegenaan. Ik ben niet echt aan het worstelen of iets aan het missen”, vertelde hij aan de op het circuit aanwezige media. “Ik zit nu veertien jaar in de Formule 1 en nog altijd ben ik aan het leren. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik deze klus ga klaren en ben absoluut nergens bang voor. Ik voel me juist heel goed en zelfverzekerd.”

ANP