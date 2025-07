Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Lynk & Co 08 in Nederland

De Lynk & Co-familie is uitgebreid met de Lynk & Co 08. Een plug-in hybride met een indrukwekkend grote elektrische actieradius. Maar wat heeft hij verder te bieden? Dat zoeken we uit met een duik in de prijslijst.

Na een succesvolle start met de 01 heeft Lynk & Co het nu moeilijker. Het abonnementsconcept werd niet het gehoopte succes en de compacte 02 zien we ook niet echt vaak rijden. Zeker niet vergeleken met de technisch aanverwante Volvo EX30. Gaat de grote Lynk & Co 08 voor verandering zorgen? Recent konden we al proefrijden met een Chinees exemplaar, nu gaan we met een duik in de prijslijst de Nederlandse specs bestuderen.

Motoren Lynk & Co 08

De aandrijflijn is in Nederland altijd een plug-in hybride, waarbij de elektromotor de boventoon voert en de benzinemotor vooral ondersteunt. Die eerste is dan ook 208 pk sterk, terwijl de 1,5-liter benzinemotor het tot 137 pk schopt.

Het systeemvermogen bedraagt een stevige 345 pk. Het koppel is vrijwel gelijk: 350 Nm. Je bereikt in 6,8 seconden de 100 km/u, maar belangrijker is dat een 39,6 kWh batterij een volledig elektrische actieradius van 200 km (WLTP) mogelijk maakt. Dat doet geen PHEV hem na, al vinden we die grote batterij ook meteen juist zijn zwakke plek…

Uitrustingen Lynk & Co 08

Er zijn twee uitrustingsniveaus: Core en More. Hoewel de naam anders doet vermoeden is de Core al allesbehalve kaal uitgerust. Slechts enkele highlights: 19-inch lichtmetalen wielen, te openen panoramadak, akoestische voorruit, elektrisch verstelbare voorstoelen, 10,2-inch digitaal instrumentarium, 15,4-inch centraal display voor het uitgebreide infotainment (inclusief functies voor autodelen), draadloze telefoonlader, adaptieve cruise control met stuurhulp en een 360-gradencamera.

De More breidt dat nog uit met onder meer: 21-inch lichtmetalen wielen, led-matrix-koplampen met automatische afstemming en meedraaiende bochtverlichting, donker getinte achterruiten, voorstoelen met massage en ventilatie, stuurverwarming en een Harman Kardon audiosysteem.

Prijzen Lynk & Co 08

Met twee uitvoeringen zijn er ook maar twee vanafprijzen te vermelden voor de Lynk & Co 08: 55.995 euro voor de Core en 59.995 euro voor de More.

Welke uitrustingsniveau is aan te bevelen hangt af van je eigen luxebehoefte. De Core voorziet al in allerlei gemakken, maar voor onze voorbeeldconfiguratie kiezen we de More. Vooral omdat we dan nog wat extra aankledingsmogelijkheden kunnen laten zien.

Exterieuraankleding

Zo is de Lynk & Co 08 standaard alleen leverbaar in grijs, wit en zwart. Bij de More komen daar een koperkleur en groen bij. Het selecteren van een andere kleur levert geen meerprijs op. Wij gaan voor groen.

Interieuraankleding

Het interieur is daarentegen altijd zwart, bij de More. Voor een licht interieur moet je ‘downgraden’ naar de Core.

‘Onze’ Lynk & Co 08

Aan losse opties doen ze niet bij Lynk & Co, dus blijft de prijs van ‘onze’ Lynk & Co 08 op 59.995 euro. Op zich een scherpe prijs voor een auto van dit formaat en met deze uitrustingen, maar is dat genoeg om tot aanschaf te overtuigen? De grote elektrische actieradius klinkt aantrekkelijk, maar de ‘dubbele’ aandrijflijn drijft ook het gewicht van de auto flink op…

