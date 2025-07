Deel dit: Share App Mail Tweet

Stop met hybrides! Dit type auto redt volgens onderzoek wel de planeet

Onderzoek van het International Council on Clean Transportation (ICCT) wijst uit dat hybrides minder groen zijn dan gedacht. Wil je het klimaat redden, dan is er maar één soort auto geschikt: de elektrische auto.

Als je zo min mogelijk schadelijke broeikasgassen uit wil stoten, moet je sowieso jezelf de vraag stellen of een auto echt nodig is. De productie van een auto is immers milieubelastend, helemaal als er een groot accupakket in de bodem ligt. Overigens blijken deelauto’s ook niet zo goed voor het milieu.

Elektrische auto’s veel beter voor de planeet

Toch zijn elektrische auto’s als snel groener dan brandstofmodellen. Tijdens de levenscyclus worden er volgens het onderzoek gemiddeld 73 procent minder broeikasgassen uitgestoten.

Hybrides onvoldoende groen

Als bewuste autorijder kun je hybrides beter overslaan en moet je voor een elektrische auto kiezen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel hybrides als plug-in hybrides slechts kleine (20-30 procent) of geen verschillen laten zien ten opzichte van de uitstoot van brandstofauto’s. Hybrides zijn onvoldoende groen om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te halen, zo stelt ICCT. De onderzoekers toonden eerder ook al aan dat bij sommige merken het brandstofverbruik veel hoger is dan opgegeven.

Hoewel dit nieuws over hybrides negatief is, zijn we in Europa goed op weg. Doordat inmiddels een groot deel van de elektriciteit groen opgewekt wordt (naar schatting 56 procent in 2025), daalt de CO2-uitstoot sneller dan verwacht. Hoe meer energie er groen opgewekt wordt, hoe groener de kilometers met een elektrische auto zijn. Overigens blijken niet enkel de gassen uit de uitlaat slecht voor de omgeving, remmen van auto’s kunnen zorgen voor een hoger risico op onder andere longkanker.