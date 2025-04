Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de Zeekr 7X in Nederland

Zeekr breidt zijn Nederlandse aanbod verder uit met de Zeekr 7X, een elektrische SUV voor de hogere middenklasse. Met een duik in de prijslijst zoeken we uit wat dit model te bieden heeft.

Nadat Zeekr in 2023 debuteerde met de 001 (grote liftback) en later ook de X (compacte SUV-achtige hatchback) volgt nu een derde model: de Zeekr 7X. Een SUV voor de hogere middenklasse, met niet alleen weer een heel andere typenaam, maar ook weer een heel eigen vormgeving. Je zou de Zeekr X7 kunnen zien als het Zeekr-alternatief voor de Volvo XC60. In potentie een interessante nieuwkomer dus.

Motoren Zeekr 7X

De Zeekr 7X is altijd volledig elektrisch aangedreven, met naar keuze achterwielaandrijving met 421 pk of vierwielaandrijving met 639 pk. Daarbij hoort een koppel van respectievelijk 440 en 710 Nm. De krachtigste versie zit al in 3,8 seconden op de 100 km/u, de basisversie hoeft zich met een tijd van precies zes seconden ook nergens voor te schamen.

Standaard is een 75 kWh batterij, optioneel is een van 100 kWh. De grotere batterij is standaard voor de vierwielaangedreven versie. Afhankelijk van de gekozen aandrijflijn bedraagt de actieradius 480 tot 615 km (WLTP). Batterij leeg? Dan gaat opladen zeer snel, mits je een geschikte laadpaal vindt…

Uitrustingen Zeekr 7X

De drie aandrijflijnen hangen samen met de uitrustingsniveaus Core, Long Range en Privilege. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, zelfs achterin elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen (wel stoffen bekleding), 13-inch digitaal instrumentarium, 16-inch centraal display met uitgebreid infotainment, een eveneens uitgebreid audiosysteem, twee draadloze smartphoneladers en een heel pakket aan assistentie- en veiligheidssystemen.

De Long Range biedt op detailniveaus nog wat extra’s in de standaarduitrusting, maar heeft wel een uitgebreidere optielijst dan de Core. De Privilege breidt de standaarduitrusting nog weer uit met 21-inch lichtmetalen wielen, adaptieve luchtvering en leren bekleding. Ook heeft de Privilege als enige een optioneel comfortpakket met onder andere elektrisch te openen portieren en geventileerde voorstoelen met massagefunctie.

Wij kiezen voor dit artikel de Long Range als basis voor de verdere aankleding.

Exterieuraankleding

Het aanbod exterieurkleuren is helaas zeer beperkt. Wit is de standaardkleur, met daarnaast alleen keuze uit zwart, donkergrijs en donkergroen. Alles met een meerprijs van 1.300 euro. De andere carrosseriekleuren die je op sommige persfoto’s ziet zijn voorbehouden aan de Chinese thuismarkt. Dan gaan we maar voor groen.

De standaardwielen kunnen we bij de Long Range nog omwisselen voor 20-inch wielen en dat zonder meerprijs. Doen we.

Interieuraankleding

De enige ‘interieuraankleding’ is zwart nappaleder, ook zonder meerprijs. Vinken we aan.

Pakketten en losse opties

Het enige optiepakket is het Advanced Cockpitpakket, met een maar liefst 36,2-inch head-up display met augmented reality, een extra geavanceerd audiosysteem en een luchtkwaliteit- en geursysteem. Volgens de configurator is dit eveneens een optie zonder meerprijs, dus vooruit, vinken we aan.

Vreemd: de prijslijst vermeldt nog wat optionele connectiviteitszaken, die we in de configurator niet terugzien. Daarbij gaat het om een infotainmentpakket met over-the-air-updatemogelijkheid, op afstand bedienbare functies, een spraakassistent en nog wat functies. Een andere losse optie is de integratie van ChatGPT en extra geavanceerde navigatie. De prijslijst vermeldt hier geen prijzen bij, dus dit lijkt dan ook een optie zonder meerprijs te zijn.

‘Onze’ Zeekr 7X

Met uiteindelijk alleen de carrosseriekleur als optie mét meerprijs komt het totaalbedrag van het door ons samengestelde exemplaar op 58.290 euro. Op zich nog steeds een scherpe prijs voor wat de auto biedt aan prestaties, specificaties en uitrustingen. Maar wie zijn auto graag helemaal naar wens samenstelt, moet dus even verder kijken.

