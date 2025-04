Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopcijfers maart 2025: deze gekke dingen vielen ons op

In een dalende markt is één merk koning: Kia, dat afgelopen maand zowel het populairste merk was als de populairste nieuwe auto had. Maar wat viel ons verder op in de verkoopcijfers?

Maart was weer een tegenvallende maand voor de Nederlandse automarkt, met opnieuw dalende verkoopcijfers. Het aantal registraties ging met 14,8 procent onderuit, naar 31.515. Over het eerste kwartaal komt de neergang uit op 9,8 procent (91.766 auto’s).

BMW in de top van de verkoopcijfers

Kia en Toyota zijn de populairste merken, met opvallend genoeg BMW op plek drie. In de modellentop vijf vinden we nog steeds de Tesla Model Y en 3 terug, maar dan op plaats twee en drie.

De lijst wordt aangevoerd door de Kia EV3, met achter de Tesla’s, op plek vier en vijf, de Citroën C3 en Toyota Aygo X.

Elektrische auto’s winnen terrein

Elektrische auto’s blijven terrein winnen, met een stijging van 7,9 procent in de eerste drie maanden (32.439 registraties) en een marktaandeel van 35,5 procent. (Plug-in) hybrides zitten op 46,8 procent, met op plek drie benzineauto’s (16,5 procent).

Dit valt ons op in de verkoopcijfers

Maar de Bovag publiceert niet alleen een aantal top vijf’s, maar ook de volledige registratielijst. En in de verkoopcijfers vallen ons steevast weer een aantal zaken op. Dit keer bijvoorbeeld dat Bentley zo enorm goed boert in Nederland.

Bentley doet het beter dan…

In de eerste drie maanden van dit jaar werden 72 nieuwe Bentleys op kenteken gezet, dat zijn er 40 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bentley doet het daarmee beter dan onder meer Alpine (36), Jaguar (21), Lancia (50), Nio (39) en Subaru (27).

De bestverkopende BMW is…

Niet de 1-serie, niet de 3-serie en ook niet de 5-serie. Dat BMW met stip binnenkomt op plaats drie in de verkoopcijfers heeft alles te maken met het succes van de elektrische iX1.

Daarvan hebben maar liefst 1.160 een kenteken gekregen. Alleen de 5-serie met brandstofmotor komt daarbij in de buurt, met 698 registraties.

Deze merken blijven wegzakken

Wat is de toegevoegde waarde van DS, vragen we ons weleens af. Het merk ging van 163 auto’s in het eerste kwartaal van vorig jaar naar 92 nu. Verder zakte Fiat van 1.329 naar 448, Jeep van 1.154 naar 572 en Lynk & Co van 728 naar 368. Hé, dat zijn bijna alleen maar Stellantis-merken.

Tandenknarsen bij Hyundai

Bij Hyundai moeten ze tandenknarsend zitten te kijken naar het enorme succes van zustermerk Kia. Dat laatste ging in Nederland van 8.717 auto’s in de eerste drie maanden van vorig jaar naar 10.461 in het afgelopen kwartaal. Bij Hyundai, dat van 6.325 naar 4.711 ging, kunnen ze dat niet bijbenen.

Teleurstelling bij de fiscus

In de afgelopen maanden hebben vijf moedige eigenaren hun Lamborghini Revuelto op Nederlands kenteken gezet.

Daar vieren ze bij de fiscus echter geen feestje van, want de bpm op een Revuelto is relatief bescheiden: ruim 75.000 euro. Bij de Aventador was dat nog 115.000 euro.