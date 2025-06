Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Volkswagen Caddy is terug

Na enige jaren tussentijd is de Volkswagen Caddy weer leverbaar als personenauto. Is dit de ideale gezinsauto of kan je tegenwoordig toch beter naar een SUV-achtig model kijken?

Echt weg was de Volkswagen Caddy natuurlijk niet, maar de huidige modelgeneratie was tot nu toe niet meer leverbaar als personenauto. Daar kwam dit jaar verandering in: hij is er nu alsnog als Kombi voor de particulier, maar alleen als plug-in hybride. Net als voorheen is de auto vooral bedoeld voor wie gewoon een zo praktisch mogelijke gezinsauto zoekt. Een bagageruimte van – afhankelijk van uitvoering en stoelopstelling – 446 liter tot maar liefst 3,1 m3 is alvast iets waar de gemiddelde SUV niet aan kan tippen, zeker niet in deze prijsklasse.

Motoren Volkswagen Caddy Kombi

De Volkswagen Caddy Kombi is (in Nederland) dus altijd een plug-in hybride. Het gaat om de 1.5 eHybrid aandrijflijn, met in de basis dus een 1,5-liter viercilinder benzinemotor. Samen met de elektromotor zorgt die voor 150 pk en een stevige 350 Nm koppel. In theorie (WLTP) kan je maar liefst 119 km volledig elektrische rijden. In de praktijk is dat veruit genoeg voor de gemiddelde ritten. Met 1.767 kg blijft het kentekengewicht beperkt, in ieder geval voor een PHEV met deze afmetingen. Aan de haak mag 1.500 kg (geremd).

Met zeven personen op stap en toch genoeg bagageruimte overhouden? Ga dan voor de maar liefst 35 cm langere Caddy Kombi Maxi. Die is wel iets zwaarder (1.870 kg) en mag iets minder trekken 1.400 kg).

Uitrustingen Volkswagen Caddy Kombi

Er is keuze uit drie uitrustingsniveaus: Kombi (dus een naamloos basismodel), Life en Style. De standaardversie voorziet in onder meer 16-inch stalen velgen, verwarmde buitenspiegels, Keyless Go, een digitaal instrumentarium, 10-inch centraal display met o.a. navigatie, automatische airco, cruise control, parkeerhulp achter en andere gebruikelijke assistenten. De Life biedt vooral een wat luxere aankleding met onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, bumpers in carrosseriekleur en in hoogte verstelbare voorstoelen met klaptafeltje aan de rugleuning.

De Style zet een wat grotere stap en voorziet de Volkswagen Caddy Kombi van onder meer full-led-verlichting, 17-inch lichtmetalen wielen, automatische ruitenwissers, warmtewerend glas (achter getint), achteruitrijcamera en een nog weer wat hoogwaardiger aankleding.

Prijzen Volkswagen Caddy Kombi

De prijslijst van de Volkswagen Caddy begint bij 37.990 euro en loopt via 39.988 euro voor de Life door naar 42.590 euro voor de Style. De verlengde Maxi is er vanaf 41.090 euro en loopt in vergelijkbare stappen op tot 44.988 euro. Daarmee is de Caddy Kombi aan de prijs als je hem vergelijkt met voorgaande modelgeneraties, maar in de huidige automarkt is hij voor een dergelijk ruime, geëlektrificeerde gezinsauto ook niet echt duur te noemen.

Wij gaan voor de ‘korte’ versie in Life-uitvoering. Die is al voldoende ruim voor de meeste gezinnen, ziet er met zijn carrosseriekleurige bumpers niet echt meer uit als een bedrijfswagen en biedt ook al voldoende luxe voor het gemiddelde gezin.

Exterieuraankleding

De Volkswagen Caddy Kombi biedt opvallend veel keuze voor de exterieuraankleding. De standaardkleur is niet-metallic donkergrijs, maar dat kan je gratis omruilen voor wit of rood. Ook dat zijn unilakken. Voor 600 euro meerprijs krijg je ‘licht ivoor’, ofwel de kleur voor Duitse taxi’s. Voor 650 euro mag je kiezen uit maar liefst zeven metallickleuren. Zie het overzicht hieronder, al kan de configurator helder blauw en donkerrood blijkbaar niet weergeven. Voor diezelfde meerprijs maakt zwart met parelmoereffect het aanbod compleet. Eigenlijk zou onze keuze op metallic blauw of rood zijn gevallen, maar omdat de configurator die niet wil weergeven kiezen we voor onze voorbeeldconfiguratie dan maar niet-metallic rood. Scheelt ook weer wat in de prijs.

De standaardvelgen kunnen we voor 1.190 en 1.330 euro omruilen voor 17-inch exemplaren. Die vinden we echter niet per se mooier. Ook telt bij een gezinsauto vooral het rijcomfort en bovendien scheelt de standaardkeuze weer wat in de prijs.

Interieuraankleding

Het interieur heeft altijd een zwart ‘kleurthema’, maar we kunnen wel de standaard stoffen bekleding vervangen door een interieurpakket met ‘ArtVelour’-bekleding. Dat is wel in combinatie met het Comfortpakket, met onder meer een achteruitrijcamera, elektrisch inklapbare spiegels en een net wat geavanceerder digitaal instrumentarium. Totaalprijs: 730 euro. Vooruit dan maar, omdat we het Comfortpakket waarschijnlijk toch wel zouden aanvinken.

Pakketten en losse opties

Dan is er nog een uitgebreide optielijst. Te beginnen met de pakketten, waaronder het Assistentiepakket (460 euro) met adaptieve cruise control en Side Assist. Het Licht & Zicht-pakket (290 euro) omvat een automatisch dimmende binnenspiegel en een licht- en regensensor. Voor 250 euro is er een designpakket met extra getinte achterruiten en een schuifdeurrails in zwart. Er zijn ook twee Winterpakketten. Voor 510 krijg je verwarmde voorstoelen en ruitensproeiers. De Plus voegt daar voorruitverwarming aan toe, voor in totaal 710 euro.

Er zijn ook nog best veel losse opties. Wat je niet vaak (meer) ziet: de standaard achterklep kan je ‘elektrisch ondersteund’ maken (160 euro), maar ook vervangen door twee deurtjes (200 euro). Voor 160 euro krijgt ook de schuifdeur elektrische sluithulp, maar alleen rechts. Ook ongebruikelijk – en een erfenis van de bedrijfswagenachtergrond – zijn de versterkte scharnieren voor de voorportieren (50 euro). Te openen (klap)raampjes achterin kosten 200 euro.

Het infotainmentsysteem kan je uitbreiden met smartphone-integratie (160 euro, of 185 euro draadloos). Voor 340 euro heb je ook LTE-connectiviteit en een draadloze oplader. Fijn trouwens, dat dit en veel ‘assistentiesystemen’ afzonderlijk te bestellen zijn, zodat je bij de keuze voor één ding niet meteen vast zit aan een pakket met allerlei systemen die je niet wilt. Ook wel opmerkelijk is dat je zelfs de led-koplampen en -achterlichten afzonderlijk van elkaar als optie kunt aanvinken (respectievelijk 190 en 1.170 euro).

Verder kan je nog doorgaan met extra ergonomische voorstoelen (450 euro), extra 12V- en 230V-aansluitingen (70 en 190 euro), een trekhaak (630 tot 890 euro) en extra luchtuitstroomopeningen achterin (290 euro).

‘Onze’ Volkswagen Caddy Kombi

Deze keer zijn wij op zoek naar gewoon een degelijke, ruime en niet al te dure gezinsauto. We vinken het Winterpakket Plus nog aan en houden het daarbij. Daarmee kost onze Volkswagen Caddy Kombi 34.030 euro. Zoals gezegd vinden we dat in de huidige automarkt niet eens zo veel voor een dergelijk ruime en complete gezinsauto. Zorgt de terugkeer van de Caddy voor een opleving van het MPV-segment of blijven de Nederlandse huisvaders en -moeders toch kiezen voor de inmiddels ingeburgerde SUV-achtigen?

