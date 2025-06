Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine, diesel én waterstof: de tweetaktmotor van de toekomst

Overheden en de auto-industrie zetten vol in op elektrisch rijden, maar benzine en diesel zijn nog lang niet verdwenen. Waterstof lijkt ook nog steeds een optie en ook e-fuels kunnen nog een opmars maken. Wat er ook gebeurt, deze tweetaktmotor is klaar voor de toekomst.

De motor wordt gebouwd door Amerikaanse start-up Alpha Otto. Zij halen momenteel investeringen op voor hun idee.

Tweetaktmotor

Het idee van de Rev Force-motor is eenvoudig: zo min mogelijk uitstoot, zo efficiënt mogelijk en met zoveel mogelijk brandstoffen. De krachtbron is een tweecilinder tweetakt voorzien van een supercharger en directe injectie.

De tweetaktmotor weegt slechts 48 kilogram en levert naar schatting tot wel 173 pk. Hoewel het een tweetakt is, heeft hij geen mengsmering. Een dry sump-systeem – net als je vindt in erg sportieve auto’s als de BMW M3 – zorgt voor de smering van de cilinders. Opvallend is dat de motor bepaald niet klinkt als je van een tweetakt gewend bent en de klank (in de video) per brandstof verschilt.

Benzine, diesel, waterstof en nog meer

De tweetaktmotor loopt niet enkel op benzine, diesel en waterstof, maar functioneert ook prima op paraffine, ethanol en aardgas. Alpha Otto stelt dat hun motor geschikt is voor uiteenlopende toepassingen, van auto’s en boten tot vliegtuigen en landbouwmachines. De ontwikkelaars claimen zelfs dat het de meest efficiënte en betrouwbare waterstofverbrandingsmotor ooit is. Of het project ook daadwerkelijk verder komt dan de start-upfase, moet nog maar blijken.