Deze Corvette ZR1X had prima in de militaire parade van Trump gepast

Want als we het dan toch over spierballenvertoon hebben… De nieuwe Chevrolet Corvette ZR1X doet qua firepower nauwelijks onder voor een M1 Abrams-tank.

Het leveringsprogramma van de Chevrolet Corvette loopt van sportwagen naar hypercar, zo groot is de spreiding in vermogen. Het basismodel, de Stingray is 500 pk sterk en daarboven staan de hybride E-Ray (664 pk), de Z06 (679 pk) en de ZR1 (1.074 pk).

Corvette ZR1 met E-Ray-techniek

Kan het nóg gekker? Kennelijk, want Chevrolet introduceert nu de ZR1X, die maar liefst 1.267 pk sterk is. Simpel gezegd is hij een ZR1 met de elektrische ondersteuning en vierwielaandrijving van de E-Ray. Hij heeft dus niet alleen een twinturbo V8 tot zijn beschikking, maar ook een elektromotor op de vooras.

Chevrolet geeft voor de Corvette ZR1X – die er als coupé én cabrio is – een sprinttijd van minder dan 2 seconden naar 60 mph (97 km/h) op. De kwartmijl – die typisch Amerikaanse dragraceafstand – doet de auto in minder dan 9 seconden.

Optioneel ZTK Performance Package

Voor wie de ‘gewone’ ZR1X niet heftig genoeg is, biedt Chevrolet het ZTK Performance Package aan, met daarin een nog strakker afgesteld onderstel, Michelin Pilot Cup 2R-banden en heftige aerodynamische toevoegingen. De spoilers en vleugels zouden voor maximaal 544 kilo aan extra downforce zorgen.

Amerikaanse prijs Corvette Stingray

Wat de ZR1X kost, is nog niet bekend. In de Verenigde Staten is de Corvette er vanaf 68.300 dollar, wat omgerekend ruim 58.000 euro is.

Je koopt in Amerika dus een 500 pk sterke sportwagen voor een prijs waarvoor je hier een BMW 218i Coupé met 156 pk hebt.

