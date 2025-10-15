Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mazda CX-5

De Mazda CX-5 is zeker in Europa een belangrijk model voor het merk. Nu is er een nieuwe. We maken kennis met een duik in de prijslijst.

Relatief compacte SUV’s zijn al lange tijd wereldwijd populair, dus is een nieuwe generatie van de Mazda CX-5 groot nieuws. Overigens blijft het model dus toch CX-5 heten, ook al vermoedden we een aantal jaar geleden wat anders. Er is ook al een paar jaar een CX-50, maar dat is een (redelijk vergelijkbaar) model voor Noord-Amerika. De nieuwe CX-5 voor (onder andere) Europa is vooral een evolutie van het vorige model. Aan een sterk concept moet je immers niet te veel veranderen. Wel oogt de auto weer wat frisser en is hij technologisch weer helemaal bij de tijd.

Motoren Mazda CX-5

De nieuwe Mazda CX-5 wordt altijd aangedreven door een 2,5-liter viercilinder benzinemotor. In Europa is die altijd voorzien van mild hybrid-technologie. Het vermogen bedraagt 141 pk, het koppel 238 Nm. De aandrijving gaat via een zestrapsautomaat naar de voorwielen. In 10,5 seconden zit de Mazda op 100 km/u en hij kan doorgaan tot 187 km/u. Het WLTP-verbruik ligt op 7,0 l/100km. Allemaal niet indrukwekkend, maar wel gewoon prima.

Uitrustingen Mazda CX-5

De nieuwe Mazda CX-5 biedt keuze uit vier uitrustingsniveaus: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line en Homura. Standaard heeft de CX-5 onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, keyless entry, zwart stoffen bekleding (wel met leer bekleed stuur en pookknop), een 10,25-inch instrumentarium, 12,9-inch centraal display, infotainment met Google-functies (inclusief navigatie), adaptieve cruise control en de andere gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen.

De Centre-Line breidt dat uit met onder meer 19-inch lichtmetaal, getinte ramen achter, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, kunstleren bekleding, stoel- en stuurverwarming, head-up display en een draadloze smartphone-lader. De Exclusive-Line biedt stoelverwarming achterin, een 360-gradencamera, een Bose-audiosysteem en een wat uitgebreidere optielijst. Dan moet je denken aan zaken als een panoramadak en extra soorten interieurbekleding. De Homura maakt het compleet met bijvoorbeeld adaptieve koplampen, echt leren bekleding, geventileerde voorstoelen, elektrisch bedienbare achterklep en een iets groter (15,6-inch) centraal display.

Prijzen Mazda CX-5

Prijstechnisch zijn de vier uitvoeringen als volgt opgebouwd: 45.990 euro, 47.990 euro, 49.990 euro en 51.990 euro. Dat zijn dus niet eens zo heel grote prijsverschillen, ondanks de extra uitrustingen. Dan is het verleidelijk om meteen door te gaan voor het topmodel, maar wij gaan voor de Centre-Line. Het basismodel is ook al best compleet, maar de extra’s van de Centre-Line zijn toch wel fijn om ook te hebben.

Exterieuraankleding

De standaardkleur van de Mazda CX-5 is wit. Voor 950 euro mag je kiezen uit zwart en twee grijstinten. Voor 1.150 euro is er keuze uit een wat luxere soort wit en nog een grijstint. Voor 1.300 euro verschijnt in de vorm van rood eindelijk ook een ‘echte’ kleur. Het is jammer van de hogere meerprijs, maar het wordt toch zonder twijfel rood.

Even lijkt het alsof voor de wielen niets valt te kiezen, maar tussen de accessoires (verderop in het configuratieproces) duiken ineens toch nog alternatieve wieldesigns op. Er is een alternatief in 17 inch (1.618 euro, of 1.529 euro volledig in zwart) en een in 19 inch (2.380 euro). Ze worden in de configurator niet op de auto zelf weergegeven, dus je moet het even doen met de productfoto’s hieronder. Wij houden het bij de (voor deze uitvoering) standaard 19-inch wielen.

Interieuraankleding

Met de door ons gekozen uitvoering blijft het ook bij zwart kunstleren bekleding. Voor de volledigheid vermelden we wel nog even welke keuzes je hebt bij de hogere uitrustingsniveaus. Kunstleer is er in zwart en zwart-wit. Echt leer is er in zwart en lichtbruin/beige. Zie de foto’s hieronder.

Pakketten en losse opties

Voor 2.815 euro is er het Sports Aero-pack, met diverse aerodynamische exterieurelementen. Vink het aan als je het mooi vind, want voor je dat daadwerkelijk heb terugverdiend met een in theorie gunstiger brandstofverbruik ben je wel een tijdje verder. De wegklapbare trekhaak (1.985 euro) vinden we eerder het overwegen waard. Verder zijn er nog zaken als aluminium pedalen (290 euro), welkomstverlichting (interieur, 261 euro) en portierverlichting (exterieur, 136 euro).

Voor de volledigheid: er is ook nog een lijst met praktische zaken zoals beschermlijsten, vloermatten, bagagenetten, etc. Het meest opvallend is een kledinghanger (65 euro) voor aan de rugleuning van de voorstoel.

‘Onze’ Mazda CX-5

Uiteindelijk hebben we aan opties alleen een andere carrosseriekleur aangevinkt. Daarmee blijft de totaalprijs beperkt tot 49.290 euro. Als je kijkt wat je daar voor terugkrijgt, vinden we dat nog best een redelijke prijs. Dan hopen we alleen nog dat de nieuwe Mazda CX-5 net zo goed rijdt als we van eerdere Mazda’s zijn gewend. Of dat echt zo is zoeken we binnenkort uit met een rijtest en die lees je dan natuurlijk op onze website en in het magazine.

