In 2026 je rijbewijs halen? Reken op extra kosten

Heb je een spaarrekening voor het plastic pasje én eentje voor een tweedehandsauto? Dan moet je waarschijnlijk wat inleveren op die auto. De tarieven voor de diensten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stijgen namelijk vanaf 2026 met 3,6 procent.

Volgend jaar is het zover: je wilt je rijbewijs halen. Houd er daarom rekening mee dat je iets dieper in je portemonnee moet graven. Een klein deel van de tariefstijging komt zelfs door mensen die zonder rijbewijs rijden.

Mee met inflatie

Hoewel het misschien zo voelt, lijkt het er niet op dat het CBR beginnende bestuurders wil dwarszitten. Het bureau laat weten dat de stijging precies in lijn ligt met de consumentenprijsindex (CPI). Oftewel: de tarieven bewegen mee met de inflatie, zodat het CBR niet meer winst maakt, maar ook geen koopkracht verliest.

Al gaat niet elk examen mee met de inflatie, sommige tarieven zijn gecorrigeerd omdat ze te veel winst of verlies maakten. Zo stijgt bijvoorbeeld het tarief van de taxi-en trekketrsexamens iets meer dan het gemiddelde. Maar blijven de examens voor marifonie (maritieme communicatie) en het ondernemersexamen juist gelijk aan het tarief van 2025.

Zonder rijbewijs rijden, kost iedereen meer

Opvallend is dat 0,3 procent van de verhoging bedoeld is om de kosten te dekken voor het zogenoemde ‘in persoon betekenen van besluiten’. Sinds september 2022 test het CBR of mensen die zonder geldig rijbewijs rijden, effectiever vervolgd kunnen worden wanneer de schorsing of ongeldigverklaring persoonlijk wordt overhandigd. Jaarlijks neemt het Openbaar Ministerie namelijk zo’n achthonderd strafzaken niet verder in behandeling, vanwege gebrek aan bewijs.

Door een ongeldigheidsverklaring of schorsing persoonlijk te overhandigen, is er meer aantoonbaar bewijs dat de betreffende bestuurder op de hoogte was. Die 0,3 procent maakt vanaf 2026 onderdeel uit van de totale tariefverhoging van 3,6 procent. Je betaalt dus niet alleen voor je eigen rijbewijs, maar ook een beetje voor de personen die zonder proberen te rijden.

De prijsverhoging

De prijsverhoging ziet er voor een groot deel van de examens als volgt uit: het theorie-examen voor de auto (B) kost vanaf volgend jaar 50,50, tegenover 48,75 euro nu. In 2026 betaal je voor het praktijkexamen en de tussentijdse toets auto 143,50 euro, een stijging van vijf euro. Het praktijkexamen voor vrachtauto of bus gaat van 265,45 naar 275,00 euro. En wie een gezondheidsverklaring nodig heeft, betaalt daar vanaf 2026 46,90 voor in plaats van 45,25 euro. Extreem zijn de prijsverschillen niet, dat scheelt dan weer voor je auto-spaarpot.

