Fabrieken Stellantis dicht: te weinig vraag, te veel auto’s

Het gaat opnieuw moeizaam bij Stellantis, het concern achter merken als Peugeot, Citroën, Fiat en Opel. Vorige maand riep het concern nog 750.000 auto’s terug; nu ligt de productie in meerdere Europese fabrieken tijdelijk stil.

In de fabriek in het Franse Poissy, waar zo’n 2.000 mensen werken, zijn op 13 oktober de poorten voor drie weken gesloten, tot 3 november. In Italië (Pomigliano) lag de productie van de Fiat Panda stil van 29 september tot 6 oktober. Op dezelfde locatie werd de assemblage van de Alfa Romeo Tonale onderbroken tot 10 oktober. Volgens het Franse zakenblad Les Echos worden ook fabrieken in Polen, Duitsland en Spanje tijdelijk gesloten, maar minder dan twee weken.

Positie van Stellantis

Tegen het Franse persbureau AFP meldde Stellantis dat het tijdelijk zijn fabrieken sluit om een overschot aan onverkochte auto’s te voorkomen. Dat betekent dus dat het concern meer auto’s maakt dan er vraag naar is.

De fabriek in Poissy bouwt de DS3 en de Opel Mokka. De Mokka is een goed voorbeeld van de Europese problemen van Stellantis, want hij verkoopt matig. In Nederland daalde de verkoop van 2.780 stuks in 2023 naar 1.137 in 2024, met een vergelijkbare trend in 2025. De verkoopprognoses in de rest van Europa zien er niet veel beter uit. Vakbondsvertegenwoordiger (van de Franse vakbond SUD) Jean-Pierre Mercier, stelde tegen AFP: “De verkoop van de Mokka loopt terug en er zijn geen nieuwe modellen aangekondigd.”

Stellantis probeert intussen zijn positie in Europa te herstellen. Na een zwak 2024 startte het concern een herstelcampagne, met nieuwe modellen als de Citroën C5 Aircross. Toch blijven zorgen bestaan: persbureau Reuters meldt dat er eind oktober alweer een nieuwe productiestop bij de fabriek in het Franse Mulhouse volgt (27 oktober – 2 november).