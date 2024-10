Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Maserati GranCabrio Folgore

Elektrische cabriolets zijn er nog steeds nauwelijks, maar zo af en toe komt er een bij. De Maserati GranCabrio Folgore bijvoorbeeld. We nemen een duik in de prijslijst en stellen er een samen.

Natuurlijk, het liefst bestellen we de Maserati GranCabrio met de 3,0-liter V6 (of nog liever: de eerdere 4,7-liter V8). Toch is de volledig elektrische Maserati GranCabrio Folgore ook een interessant aanbod. Zo veel elektrische auto’s met open dak zijn er namelijk niet. Laat staan elektrische auto’s met open dak zie er zo stijlvol uitzien.

Motoren Maserati GranCabrio Folgore

Oké, het geluid van de V6 moet je missen, maar voor de rest kan je de Maserati GranCabrio Folgore wel zien als het topmodel van de reeks. Je beschikt namelijk over 762 pk (en maar liefst 1.350 Nm!) en zit daarmee al na 2,8 seconden op de 100 km/u. De top ligt op 290 km/u, dat doen ook maar weinig EV’s hem na. Als je het iets rustiger aan doet, moet je op een volle batterijlading 422 km ver kunnen komen (WLTP). Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn: met 23,6 kWh/100km blijft het gemiddelde verbruik vrij hoog en het leeggewicht van 2.340 kg is ook niet weinig. Ter vergelijk: de GranCabrio Trofeo weegt 1.795 kg.

Prijzen Maserati GranCabrio Folgore

Kijken we naar de prijzen, dan wordt de Maserati GranCabrio Folgore nog interessanter. Voor de Trofeo, de enige GranCabrio met brandstofmotor, moet je minimaal 292.166 euro aan Maserati overmaken. Voor de veel krachtiger en snellere Folgore betaal je echte ‘slechts’ 208.250 euro!

Uitrustingen Maserati GranCabrio Folgore

Ondanks de focus op sportiviteit wordt er bovendien niet bezuinigd op de voorzieningen aan boord. Een selectie uit de standaarduitrusting: 20/21-inch lichtmetalen wielen (voor/achter), full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, luchtvering, keyless entry & start, met leder bekleed en verwarmbaar stuurwiel, 18-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, bekleding van gerecycled nylon, 12,3-inch centraal display, uitgebreid infotainment en een Sonus Faber premium audiosysteem.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Maserati GranCabrio Folgore geleverd in grijs. Misschien wat saai, maar het is wel een stijlvolle tint die het design goed tot zijn recht laat komen. We kijken toch even verder. Zonder meerprijs kan je kiezen uit metallic grijzig wit en zwart. Heb je liever donkerblauw, donkergroen of mat donkergrijs, dan ben je 4.598 euro meer kwijt. Zit er nog steeds niet iets naar je smaak bij, dan kan je nog gaan voor een van de Fuoriserie-kleuren. Kost minimaal 18.150 euro (en kan oplopen tot 32.670 euro), maar dan kan je wel kiezen uit een uitgebreid palet waarmee zo’n beetje iedere kleur mogelijk is. Hieronder zie je nog lang niet alles. Het is heel jammer voor onze portemonnee, maar wij vallen voor Grigio Cangiante, een champagneachtige grijstint… voor die 32.670 euro.

De softtop wordt standaard uitgevoerd in zwart. Voor 661 euro kan je kiezen uit twee grijstinten, donkerrood en donkerblauw als alternatieven. Helaas toont de configurator niet hoe de gekozen kleur er daadwerkelijk uit komt te zien. We hopen dat we met Greige Power de meest bijpassende kleur hebben gekozen.

Dan zijn er nog de wielen. Die kunnen we voor 605 euro volledig in het zwart laten uitvoeren of omwisselen voor een ander design multispaakvelgen. Afhankelijk van het type banden dat we eromheen laten leggen kost dat 3.630 of 4.235 euro. Wij vinden de standaardwielen het mooist, dat scheelt weer een beetje qua prijs.

Tot slot kunnen we de standaard koperkleurige remklauwen in zwart laten uitvoeren (484 euro), maar de standaardkleur past juist wel mooi bij de gekozen carrosseriekleur.

Interieuraankleding

De stoelen zijn standaard bekleed met zwart Econyl, een soort textiel van gerecycled nylon. Een optie voor 2.263 euro is een soort grijzig beige variant. Voor de prijs maakt het niet uit of je ook de A-stijlen in die kleur laat bekleden. Beige is misschien wat besmettelijk voor vuil, maar we vinden het mooier dan de standaard zwarte bekleding. De A-stijlen laten we wel zwart.

Dan zijn er nog de koolstofvezel delen van het interieur. Standaard zijn die uitgevoerd met 3D-oppervlak en in een bruinige tint. Zwart koolstofvezel, naar keuze glanzend of mat, kost 1.210 euro. In combinatie met het door ons gekozen lichtere interieur moet je een van de twee zwarte versies kiezen. Wij gaan voor mat, wat we anders ook wel hadden geselecteerd.

Pakketten en losse opties

Door naar de optiepakketten voor de Maserati GranCabrio Folgore. Dat zijn het Tech Assistance Package (3.388 euro) en het Comfort Package (2.807 euro). Het eerste bestaat uit een head-up display en een Surround View Camera. Het Comfort Package biedt HomeLink System, geventileerde stoelen en met alcantara beklede hemelbekleding en A-stijlen. Wij slaan beide even over.

De losse opties zijn er nog maar een paar. Voor 4.235 euro krijg je een uitgebreidere versie van het Sonus Faber audiosysteem en voor 605 euro een uitneembare windgeleider voor achter de voorstoelen. Die laatste kan nog best handig zijn, vinken we aan. Om met 800 Volt te kunnen laden heb je tot slot de DC-booster nodig (2.420 euro). Zonder laadt hij voor ons ook snel genoeg op.

‘Onze’ Maserati GranCabrio Folgore

De prijs van onze Maserati GranCabrio Folgore is opgelopen tot 245.659 euro, al is dat natuurlijk voor een groot deel te danken aan de geselecteerde carrosseriekleur. Als we de kleur even vergeten valt de prijs van de auto best mee. Een koopje is het natuurlijk niet, maar tot een paar jaar geleden hadden we niet gedacht in Nederland voor zo’n twee ton een auto te kunnen kopen met een dergelijk vermogen en prestaties. Specifiek voor deze uitvoering geldt bovendien: welke elektrische cabrio wilde je anders kopen?

