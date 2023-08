Deel dit: Share App Mail Tweet

Domme tweet van Elon Musk levert beleggers 12.000 dollar per persoon op

Elon Musk is overduidelijk een slimme vent, maar toch kan hij soms ongelofelijk dom zijn. Bijvoorbeeld toen hij twitterde dat hij Tesla van de beurs zou halen en dat hij daarvoor de financiering al had. Het bleek een leugen, dus krijgen beleggers nu 12.000 dollar per persoon aan schadevergoeding.

Weten jullie het nog? In 2018 twitterde Elon Musk dat hij Tesla van de beurs zou halen. Hij schreef: “Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.” Het bericht zorgde ervoor dat de beurskoers van Tesla scherp omhoog ging en daarna ook weer flink naar beneden.

Elon Musk had de financiering niet

Want Musk had uiteraard geen financiering. Het bedrag van 420 dollar was kennelijk een kinderachtige wietgrap. Het getal staat onder meer voor 20 april, de internationale dag van de marihuana, en het tijdstip twintig over vier (waarom is ons niet precies duidelijk).

Musk riep nog dat hij het benodigde geld toegezegd had gekregen van een Saoedische financier, maar krabbelde twee weken later terug. Of hij echt van plan was om Tesla van de beurs te halen, is nog steeds niet duidelijk.

Door SEC beschuldigd van fraude

Een maand later, in september 2018, beschuldigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de Tesla-baas van fraude. Musk besloot tot een schikking te komen. Hij en Tesla moesten elk 20 miljoen dollar betalen. Ook mocht Musk geen bestuursvoorzitter meer zijn.

Boetebedrag verdeeld over beleggers

De SEC heeft nu aan een rechter gevraagd om het gecombineerde boetebedrag van 40 miljoen dollar te verdelen onder 3350 beleggers, die Musk hadden aangeklaagd voor zijn tweet.

De rechter zegt daar per 1 september mee in te zullen stemmen, als Elon Musk en Tesla geen bezwaren hebben. Dat betekent dat iedere belegger straks 12.400 dollar uitbetaald krijgt. Het totaalbedrag van 40 miljoen is namelijk verhoogd met 1,5 miljoen dollar rente.