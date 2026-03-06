Deel dit: Share App Mail Tweet

Diesel 2,38 euro per liter! Waarom juist ondernemers nu de klos zijn

Voor het eerst sinds 2022 heeft de prijs van diesel die van benzine ingehaald. Met name ondernemers worden geraakt. Volgens een onderzoek rijdt het overgrote merendeel van deze groep namelijk in een dieselbus.

De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) voor diesel ligt inmiddels op 2,38 euro per liter. Vier dagen geleden was dat nog 2,09 euro, dus de prijzen zijn met 29 (!) cent per liter gestegen. De prijs van Euro95 steeg in dezelfde periode met 6 cent en heeft nu een literprijs van 2,37 euro. Begin dit jaar was peut voor zelfontbranders nog ongeveer 24 cent goedkoper dan benzine, maar nu is het een cent duurder dan Euro95.

Dure diesel

De reden dat benzine minder snel duur wordt is duidelijk: we raffineren veel ruwe olie in Nederland tot deze brandstof, terwijl we diesel voornamelijk importeren. Eerst kwam veel diesel uit Rusland, maar sinds de oorlog in Oekraïne gebeurt dat niet meer. Europa haalde daarom meer uit het Midden-Oosten, maar door het conflict in Iran kunnen containerschepen nauwelijks brandstof uit deze regio halen. Dat is ook nadelig voor de benzineprijs.

Ondernemers zijn echt het haasje

Veel ondernemers worden geraakt door de stijgende dieselprijzen. Veel zakelijke voertuigen rijden namelijk op diesel. Denk aan vrachtwagens, bestelbusjes en leaseauto’s. Volgens een onderzoek van Regeljelease.nl heeft ruim 91,3 procent van de bedrijfsauto’s in Nederland een zelfontbrander.

Dat heeft een praktische reden. Veel bestelbusjes moeten zwaar beladen rijden en langere afstanden afleggen. Elektrische alternatieven hebben vaak minder actieradius of laadvermogen. Daarbij zijn ze vaak duur.

Daardoor blijft diesel voor veel ondernemers de standaard. Omdat jouw pakketjes, boodschappen en benzine toch voervoert moet worden, moet de dure diesel toch gekocht worden. De hoge kosten zullen dus uiteindelijk ook de portemonee van de consument raken. Zelfs als je geen diesel rijdt kun je daarom hogere prijzen verwachten.