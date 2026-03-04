Deel dit: Share App Mail Tweet

3 euro voor een liter benzine! De invloed van het Midden-Oosten-conflict voor jou

De actuele brandstofprijzen zijn de afgelopen dagen fors gestegen, naar 2,34 euro voor een liter benzine en 2,29 euro voor een liter diesel. Maar volgens de Rabobank is dat nog maar het begin.

Door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen schepen niet meer door de Straat van Hormuz varen en komt de toevoer van olie en gas in gevaar. Daardoor kan de benzineprijs zomaar richting de 2,50 euro gaan, denken experts van de Rabobank.

Prijs van een vat olie naar 150 dollar?

Ze hebben bovendien berekend dat de prijs van een vat olie in het ergste geval op zo’n 150 dollar uit kan komen, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor de benzineprijs in Nederland, die dan rond de 3 euro per liter kunnen uitkomen. Dus dan wordt het helemaal gunstig om benzine in België te tanken.

Om even aan te geven hoe hard de brandstofprijzen nu stijgen. De prijs van een liter Euro95 is in één dag met 2,2 cent omhoog gegaan en die van een liter diesel zelfs met 10,7 cent, zo blijkt uit cijfers van United Consumers.

Olieproductielocaties geraakt

De Rabobank geeft toe dat het zwartste scenario ver weg ligt, maar wijst er wel op dat er in het Midden-Oosten reeds olieproductielocaties zijn geraakt door Amerikaanse, Iraanse of Israëlische bommen. En dat hoeft niet eens te gebeuren, trouwens, want zelfs de dreiging is al genoeg om een fabriek stil te leggen.