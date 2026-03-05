Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe, goedkopere E20-benzine in Duitsland: mag jij dit tanken?

Door de oorlog in Iran is de benzineprijs omhooggeschoten. Ga je in Duitsland tanken, dan betaal je niet alleen minder door belasting, ook kun je nieuwe, goedkopere E20-brandstof vinden. Wat is dat en kun je het zomaar tanken?

E10 kennen we in Nederland al. Het is benzine met maximaal 10 procent bio-ethanol. Ook die kun je niet zomaar in iedere auto gooien.

E20-benzine

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat E20-benzine voor maximaal 20 procent uit ethanol. Dit zorgt voor een lagere prijs, omdat voor deze ethanol geen CO2-heffingen betaald hoeven te worden. Hierdoor is het zo’n 5 eurocent per liter goedkoper.

Nadelen van de goedkopere brandstof

Beter voor het milieu en minder duur, dat klinkt alsof E20-benzine belangrijke voordelen heeft. Dat is ook zo, maar niet iedere auto kan met het hogere ethanolgehalte overweg. Klassiekers en sommige oudere auto’s worden al niet blij van E10, laat staan van E20.

Deze brandstof kan leidingen, rubbers en pakkingen sneller aantasten. Daarbij is ethanol minder energiedicht en rijd je dus op een tank met enkel benzine verder dan op een tank met 80 procent benzine en 20 procent ethanol.

Hoeveel meer je verbruikt, hangt af van bijvoorbeeld het motortype. Volgens experts heb je zo’n 3 á 4 procent minder energie in je tank.

Niet iedere auto geschikt voor de benzine

Wat opvalt bij E20 is dat ook sommige moderne auto’s niet tegen de brandstof kunnen, waar dit bij E10 met name oudere auto’s of sportwagens zijn. Staat er in je tankklep of instructieboekje niet dat jouw auto E20 mag hebben, tank het dan niet. De meeste auto’s kunnen er overigens gewoon tegen.

Bij twijfel kun je beter contact opnemen met de dealer en voor de zekerheid nog niet de nieuwe brandstof tanken. Rij je plug-in hybride en veel elektrisch, dan kun je beter geen E10 of E20 tanken.