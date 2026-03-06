Deel dit: Share App Mail Tweet

Diesel duur: deze moderne elektrische Volkswagen-bus rij je voor minder dan 30.000 euro als occasion

De prijzen voor brandstof stijgen hard en met name ondernemers zijn de klos. Zij rijden vaak nog diesels, omdat elektrische busjes duur zijn. Kijk je op de tweedehandsmarkt, dan kun je al een Volkswagen ID.Buzz voor minder dan 30.000 euro vinden als occasion.

De Volkswagen is dus behoorlijk afgeschreven. Nieuw kostte een Cargo zonder opties ruim 46.000 euro. Nu kun je de goedkoopste variant al vanaf 42.690 euro krijgen, exclusief btw. In bovenstaande video nemen we je mee in de LWB-variant.

Elektrische Volkswagen-bus voor minder dan 30.000 euro

Maar dan heb je niet een Cargo-versie met twotone-kleur en mooie wielen. Wil je dit wel, dan gaat de prijs al snel richting de 50.000 euro.

De goedkoopste Volkswagen ID.Buzz van Nederland kost net geen 29.000 euro. De auto komt uit 2023 en heeft iets meer dan 100.000 kilometer gereden. Met zijn 204 pk elektromotor op de achteras en 77 kWh-accupakket komt hij 424 kilometer ver op een acculading volgens de WLTP-meetmethode – in praktijk kom je er iets minder ver mee.

De Volkswagen ID.Buzz rijdt meer als een personenauto dan een bus en is dankzij zijn drie zitplaatsen en grote laadruimte behoorlijk praktisch. Daarbij is het een goed visitekaartje voor je bedrijf. Een ander voordeel is dat je geen last hebt van milieuzones en hij – mits je niet aan de snellader staat – goedkoop op te laden is. Met de huidige dieselprijzen kan het aantrekkelijk zijn om elektrisch te gaan rijden, helemaal als een deel van de afschrijving al betaald is door de eerste eigenaar.