Deze Porsche 911 Turbo S van opmerkelijke eigenaar heeft al ruim 330.000 kilometer gereden

De kracht van een Porsche 911 is zijn brede inzetbaarheid. De sportwagen voor elke dag. Dat bewijst deze eigenaardige Turbo S-eigenaar. Zijn daily driver heeft al ruim 332.000 kilometer op de klok.

Mijlen, moeten we zeggen. De odometer van deze Amerikaanse Porsche 911 Turbo S uit 2014 geeft namelijk 206.315 mijlen aan. Een prestatie van formaat.

Markante eigenaar

Deze 911 is overigens meer dan een sportwagen. In het geval van de Turbo S en zijn waanzinnige prestaties kun je namelijk haast spreken over een supercar. Dat maakt de enorme kilometerstand nóg indrukwekkender.

Maar wie rijdt er in vredesnaam zo’n afstand in een Porsche 911? Het zal je verbazen. De eigenaar is namelijk geen gewiekste zakenman, gehesen in een strak pak, maar de markante mode-ontwerper en Porsche-liefhebber Magnus Walker (niet te verwarren met Paul Walker, wiens wereldberoemde Nissan Skyline recent is teruggevonden in iemands woonkamer). Met zijn dreadlocks, lange baard en ietwat aparte kledingstijl is het niet je typische Porsche-verzamelaar.

Toch is Walker fervent 911-liefhebber. Zijn 853.000 Instagram-volgers weten dat maar al te goed. Met hen deelt hij geregeld video’s van auto’s uit zijn collectie, vaak compleet gepersonaliseerd. Ook de twaalf jaar oude Porsche 911 Turbo S waarin Walker dagelijks rijdt, kwam recent aan bod.

Originele motor

“Hij heeft nog steeds zijn originele motor”, verklaart hij. “Wel is de versnellingsbak na ongeveer 200.000 kilometer vervangen door de vorige eigenaar.” De motor in kwestie is een 3,8-liter boxerzescilinder die 560 pk zou moeten leveren. We zijn benieuwd hoeveel daar na zo’n tellerstand nog van over is. De standaardsprint legt dit autobahnkanon in 3,1 seconde af en pas bij 318 km/h houdt de Turbo S het voor gezien.

“Ook de lak, wielen en het interieur zijn nog grotendeels origineel”, vertelt Walker. Gezien de zwaar beschadigde stoelen twijfelen we daar geen seconde aan. Behalve het bijzondere voetenkleedje bij de pedalen, heeft de verzamelaar nog niets gedaan aan deze auto.

800.000 kilometer in een Porsche 911 Turbo S?

Over de betrouwbaarheid maakt hij zich, ook na ruim drie ton op de teller, geen zorgen. “Het is een Porsche, die zijn degelijk geconstrueerd. Deze gaat wel een half miljoen mijl mee.” Dat vertaalt zich naar ruim 800.000 kilometer. Eerst zien, dan geloven.