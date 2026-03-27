Legendarische Nissan Skyline van Paul Walker na 18 jaar teruggevonden: “Hij stond in de woonkamer”
De Nissan Skyline van Paul Walker uit 2 Fast 2 Furious is misschien wel de bekendste filmauto ooit. Toch was de GT-R R34 18 jaar lang zoek. Oldtimerhandelaar ChromeCars heeft de legendarische Japanner teruggevonden.
Door de bekendheid van de auto zijn er veel verzamelaars en liefhebbers die juist deze auto willen. De Duitse handelaren hebben hem nu gevonden.
Nissan Skyline van Paul Walker
De Nissan Skyline van Paul Walker stond 18 jaar lang in Noorwegen. De GT-R stond niet in een garage, maar op de tweede verdieping van een huis, in de woonkamer. De man had de R34 in 2008 op een veiling gekocht en wilde hem lange tijd niet verkopen. Pas na vijf jaar onderhandelen is er een deal gesloten.
Wat er exact voor de Nissan Skyline betaald is, wordt niet vermeld. Wel weten we dat het om een bedrag gaat van zeven cijfers, minimaal 1 miljoen euro dus. De auto kon overigens niet zomaar naar buiten. Hij moest met een kraan via het dakterras naar beneden gehesen worden.
Hoewel er meerdere filmauto’s gebruikt zijn, moet dit exemplaar de “hero car” zijn. Deze werd gebruikt in de meeste scènes en echt bereden door Paul Walker. De auto wordt momenteel gerestaureerd en zal te zien zijn op een tentoonstelling in de Duitse stad Jena.
