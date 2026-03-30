Nederlandse BMW-rijder zit niet op te letten en rijdt snoeihard in op nietsvermoedende Polestar

Geregeld hebben we kritiek op overijverige rij-assistenten. Toch zijn ze soms wél handig. De bestuurder van deze BMW 5-serie had namelijk wel baat gehad bij een automatisch noodremsysteem.

Op dashcambeelden die rondgaan op het internet is te zien hoe de BMW-rijder met een forse klap op een nietsvermoedende Polestar 2-rijder knalt. Daarbij schuift hij de achterkant van de Polestar een meter of twee opzij. Maar is hij schuldig? Opmerkelijk genoeg lijkt daarover discussie te bestaan onder socialmediagebruikers.

Wie is schuld?

Hoewel de BMW-rijder had moeten stoppen voor de haaientanden, wijzen sommigen toch met een beschuldigende vinger richting de Polestar-bestuurder. Anderen merken op dat de Polestar in de ankers moet, omdat een aankomende Nissan Qashqai geen vaart lijkt te minderen.

BMW-rijder wilde ervoor glippen

De BMW-bestuurder maakt zich overigens niet uit de voeten, maar zet simpelweg de auto aan de kant. Degene wiens dashcam het ongeval filmde, sprak later namelijk nog met de bestuurder van de 5-serie: “De BMW-rijder, een toffe kerel, vertelde dat hij wat vaart maakte om nog voor mij te komen, maar kon niet meer reageren op de Polestar.”

Geduld is een schone zaak

Hoe vervelend het ook moge zijn, is de BMW-rijder hier toch echt schuld. Je moet immers altijd tijdig kunnen stoppen. Een beetje geduld kan een hoop ellende voorkomen in het verkeer. Dat is maar weer gebleken.

Maar goed, een foutje kan iedereen gebeuren. Veel gênanter werd het voor een BMW-rijder waarover we eerder schreven. Hij probeerde voor het oog van een Nederlandse politiehelikopter te driften, maar dat liep verkeerd af.