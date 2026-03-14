Deel dit: Share App Mail Tweet

Bastian (28) liet zich verleiden door deze Porsche 911: “Mijn vader had er ook een”

Porsche is al van jongs af het lievelingsmerk van Bastian Bergsma. Toen hij voor een 944 spaarde, ontdekte hij dat een 996 ook binnen bereik kwam. Die was makkelijker te vinden, dus dat werd hem.

De eerste autoverinnering van Bastian gaat terug naar zijn jeugd. Zijn vader reed destijds in een 911, waardoor het merk al vroeg een speciale plek kreeg. “Daarnaast heb ik familie in Duitsland – mijn moeder is van origine Duits – in een dorpje naast Stuttgart. Als ik naar mijn opa en oma reed, reden we altijd langs Zuffenhausen en de Porsche-fabriek.”

Eerst een Polo, toen een Porsche

Zelf begon hij bescheiden. Zijn eerste hobbyauto was een Volkswagen Polo uit de jaren tachtig, gekocht voor bijna niets. Achter het huis van zijn ouders stond een schuurtje met ruimte voor een auto, waar zijn sleutelhobby ontstond. “Met die Polo ben ik over de Alpen gegaan. Dat was heel spannend, want het ding had minder dan 40 pk, denk ik”, vertelt Bastian.

“Na een jaar of drie heb ik die weggedaan en een 924 gekocht. Die heb ik ook zo’n drie jaar gehad. Het was een redelijk goede auto, dus daar kon ik meteen de weg mee op.” Met die auto ging hij onder meer naar de 24 Uur van Le Mans.

De reis verliep probleemloos, tot hij op de camping aankwam. “Hij begon opeens heel slecht te lopen en erg in te houden. We roken ook benzine. Ik deed de motorkap open en toen spoot letterlijk de benzine in mijn gezicht. Er was ergens een brandstofslang opengescheurd. Dus we hebben de auto de camping op geduwd. Gelukkig waren het standaard brandstofslangen die makkelijk te vervangen waren.”

Spaarde eigenlijk voor een 944 Turbo

Een Porsche 911 stond altijd op de verlanglijst, maar eigenlijk wilde Bastian eerst een 944 Turbo kopen. “Daar was ik voor aan het sparen, maar wat te koop stond was erg versleuteld: half raceauto met een rolkooi erin bijvoorbeeld, maar niet zo dat je het netjes terug kunt bouwen”, legt hij uit. “Een 944 Turbo komt qua prijs in het bereik van een 996 en opeens dacht ik: je kan ook direct door naar een 911.”

In Frankfurt vond hij een zwart exemplaar met een savanne-beige interieur, een zeldzame combinatie die hem meteen aansprak. “Ze zijn bijna altijd zilver met een zwart interieur. Mijn vader had ook dit type 911 toen ik kind was, ook met die kleur interieur, dus dat vond ik al helemaal leuk.” Samen met zijn vader reed hij met een trailer naar Duitsland. De auto bleek in goede staat en de koop was snel gesloten.

Veel rijden in de Porsche 911

Sindsdien heeft hij de auto verder opgefrist met klein onderhoud en gebruikt hij hem waar hij voor bedoeld is: rijden. “Ik zou er heel graag een keer mee over de Alpen heen willen. Ik vind Italië een leuk land, ook voor vakantie, dus ik zou er het liefst een stuk naar beneden doorheen willen gaan. Verder heb je allerlei motorsportplekken, zoals Goodwood of het circuit van Reims. Dat soort dingen zullen waarschijnlijk nog wel komen.”