Deze Honda is ineens meer dan 10.000 euro goedkoper

Korting is altijd leuk. Helemaal als het op een auto is, want nieuwe modellen zijn doorgaans prijzig. Deze Honda e:Ny1 is ineens veel goedkoper geworden. Meer dan 10.000 euro!

De Honda had in eerste instantie een vanafprijs van 48.750 euro. In onze Duik in de prijslijst konden we de duurste uitvoering net geen 60 mille maken.

Honda e:Ny1 10.500 euro goedkoper

Nu is de Honda e:Ny1 meer dan 10.500 euro goedkoper dan voorheen. Tenminste, als je voor een Limited Edition gaat. Deze zijn uit voorraad leverbaar en hebben een netto catalogusprijs van 37.189 euro. Dit betekent dat van de 10.500 euro niet alleen bestaat uit korting van Honda, maar ook uit 2.950 euro SEPP-subsidie.

De prijs van deze goedkoopste e:Ny1 is 46.149 euro. Hier gaat nog 2.950 euro aan subsidie van af. Hoewel het de goedkoopste versie van de EV is, heeft de auto wel functionaliteiten als een 15,1 inch touchscreen, stuurverwarming en panoramadak.

Wat krijg je voor het geld?

De Honda e:Ny1 heeft altijd een 204 pk elektromotor waarmee je in 7,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur sprint. Met een volle accu leg je volgens de WLTP-meetmethode 412 kilometer af. Aan een 100 kW-snellader kan hij van 10 tot 80 procent laden in ongeveer 45 minuten. In onderstaande video neemt Jaco Bijlsma je mee in de Honda.