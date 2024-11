Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare Volkswagen-occasion is praktisch en compact

Je hoeft niet op te vallen. Je wilt gewoon een compacte ’13 in een dozijn’-occasion van een gerenommeerd merk. Vijf deuren, dat is wel een vereiste, voor de kinderen en zo. Hij moet je jarenlang van A naar B brengen en je budget bedraagt hooguit tien mille. Keuze genoeg! Denk bijvoorbeeld aan deze Volkswagen Polo.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Populaire, compacte occasion voor 10.000 euro

We blijven in het B-segment deze week en gaan op zoek naar gekende namen. Auto’s die je op iedere straathoek ziet, omdat ze zichzelf hebben bewezen en razend populair zijn. Vind je deze Volkswagen Polo niks? Bekijk dan de Opel Corsa van afgelopen dinsdag en donderdag stelden we je voor aan de Toyota Yaris. In dit artikel maken we onze favoriet bekend.

Volkswagen Polo (2009 – 2014)

De Polo is al vele jaren de meest populaire occasion in ons land. Hij heeft ook wel een paar heel sterke eigenschappen. Hij is opvallend ruim, ook achterin en ook op lange ritten is hij mooi stil en best comfortabel. De voorstoelen zitten heel fijn. De bagageruimte is vergelijkbaar met de concurrenten, maar heeft een handige vloer, die ook omhoog blijft staan als je wilt.

De TSI-motoren zijn mooi soepel, bij normaal gebruik is een 1,2 sterk genoeg en rijdt gemiddeld 1 op 15. Er is een enorm aanbod. Een voorbeeld is deze net geïmporteerde, zwarte 1,2 TSI vijfdeurs (2011, 86.000 km) voor 9.999 euro bij een autobedrijf in Apeldoorn. Check je wel even die kilometerstand.

Aandachtspunten van de Volkswagen Polo

De 1,2 en 1,4 liter TSI-motoren hebben een elektrisch inschakelende waterpomp. Als die niet start, loopt de motor heet en dat kàn een heel dure grap worden. De 1,4 liter heeft individuele bobines die wel eens stuk gaan. Niet mee verder rijden! Dit kan zo maar nog drie keer terugkomen. In de voetenruimte zit een zekeringkast. Als je daar per ongeluk tegenaan trapt, kan dit tot allerhande storingen leiden, door losse zekeringen. Het koelvloeistoflampje brandt soms even na een heel koude start, maar dat is geen echte pech.

Welke occasion moet je hebben?

Elk van deze drie staat in zulke grote aantallen te koop, dat het onzin is er ver voor te reizen. De Polo heeft ‘last’ van zijn populariteit en is daardoor relatief te duur. De Corsa is een prima ding, past ook in dit wensenpakket. De Yaris is kwalitatief tóp en dat telt juist zwaarder als de auto ouder wordt.