Deze 3 betaalbare occasions bieden maximaal rijplezier

Heb je net onze occasionreportage met de Honda S2000 en Opel Speedster gezien (zo niet, check hem hier), dan kan het zijn dat je nu zelf ook naar een stuurmansauto zoekt. Liggen de Opel en Honda-occasion boven budget? Geen zorgen, hier volgen drie betaalbare alternatieven.

Deze modellen tik je ook vandaag de dag nog voor niet al te veel geld op de kop. En niet getreurd, zelfs een sportwagen(tje) met middenmotor is een optie voor autoliefhebbers met een kleine beurs.

1. Toyota MR2

We hebben het dan natuurlijk over de Toyota MR2. De poor man’s Porsche Boxster werd gebouwd van 2000 tot 2007 en is op de occasionmarkt aangenaam betaalbaar.

Zijn atmosferische 1.8 ligt in het midden, net als de 2,2-liter motor van de Opel Speedster, maar levert iets minder vermogen: 140 pk. Toch doet de Toyota MR2 maar liefst 2 tellen langer over de sprint naar 100 km/h: 7,9 seconden. Op Gaspedaal.nl ligt de vanafprijs rond de 6.000 à 7.000 euro.

2. Mazda MX-5 NC

‘Mazda MX-5’ is het antwoord op iedere autovraag, als we het internet moeten geloven. En dat klopt wel zo’n beetje. Sinds zijn introductie in 1989 is de Japanse roadster niet alleen uitgegroeid tot een publiekslieveling, maar ook tot een gerespecteerde, compacte sportwagen.

Vanaf zo’n 6.000 euro koop je in Nederland een MX-5 NC-occasion. De derde generatie is het zwaarst en het zachtst en daardoor niet het meest geliefd. Toch maar een NA of NB?

3. BMW Z3

Een Z3 koop je gebruikt vanaf 4.000 euro, maar wij stellen voor om die goedkopere varianten met 1,8- of 1,9-liter motor over te slaan.

Bijzonder aan de BMW is dat-ie ook met zes cilinders verkocht is. Neem de 2.8 met 193 pk, bijvoorbeeld, of de 3.0 met 231 pk. Die occasions komen binnen bereik vanaf respectievelijk 10.000 en 18.000 euro. De spectaculaire, meer dan 320 pk sterke Z3 M Roadster is van een ander laken een pak en begint bij 40.000 euro.

Sportieve occasions met hoger prijskaartje

Heb je plots toch nog wat stuivers uit een oude sok getoverd, dan kun je jezelf wellicht ook nog wat exclusievers veroorloven. Hieronder nog twee (duurdere) alternatieven die misschien wel net zo bijzonder zijn als de Opel Speedster en Honda S2000.

Renault Sport Spider

Deze occasion is voor de masochisten. De Sport Spider is een stuk zeldzamer dan de andere auto’s in dit overzicht en ook een stuk spartaanser. Hij werd begin jaren negentig ontworpen om het sportieve imago van Renault op te vijzelen en racete van 1995 tot en met 1999 in zijn eigen serie.

Er zijn ruim 1.600 straatversies van de Sport Spider gebouwd. Ze worden aangedreven door de atmosferische 2,0-liter viercilinder uit de Clio Williams en zijn ook verkocht zonder voorruit. Verkoopsite Gaspedaal telt momenteel twee occasions die 39.950 euro en 48.950 euro kosten.

Lotus Elise Series 2

De Elise Series 1 moest al na vijf jaar vervangen worden, omdat hij niet kon voldoen aan nieuwe, strengere Europese veiligheidsregels.

De Series 2 is onderhuids verwant aan de Opel Speedster (beide werden bij Lotus gebouwd), maar heeft een kortere wielbasis, kleinere wielen (16 in plaats van 17 inch) en een andere aandrijflijn. Voor de Elise Series 2 gebruikte Lotus een 1.8 Rover- of Toyota-motor. Prijzen van deze occasion schommelen tussen de 27.000 en 45.000 euro.

