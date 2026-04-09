Deze auto is Occasion van het Jaar 2026
De Toyota Yaris is verkozen tot ‘Occasion van het Jaar’. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Remarketing Event 2026 in Den Haag.
De ‘Occasion van het Jaar’-verkiezing is een initiatief van vakblad Automotive. Jaarlijks selecteert een onafhankelijke vakjury, bestaande uit specialisten uit de mobiliteitsbranche, auto’s die voor de eretitel in aanmerking komen.
Toyota Yaris
Dit jaar ging de compacte Toyota met de winst aan de haal. Daarmee liet het model andere occasiontoppers, zoals de BMW 3-serie, de Ford Fiesta, de Opel Corsa, de Tesla Model 3 en de Volkswagen Polo, achter zich. Volgens de jury heeft de Yaris het beste totaalpakket van zijn segment. De combinatie van betrouwbare techniek, efficiënte hybride-aandrijving en een sterke marktpositie leverden het model de hoogste score op. Net als zijn voorgangers heeft de vierde generatie Yaris bovendien een stabiele en hoge restwaarde. Voor autobedrijven is het een pluspunt dat het model een korte statijd heeft.
Een gebruikte Yaris wacht nooit lang op een koper, valt uit het juryrapport af te leiden. Het huidige model heeft bovendien een garantietermijn tot tien jaar en 200.000 kilometer. Dit geeft occasionkopers extra zekerheid wanneer ze voor het model kiezen. Met deze overwinning neemt de Toyota Yaris het stokje over van de Lynk & Co 01 die vorig jaar tot winnaar van de occasionverkiezing werd gekroond.
Twee keer occasion van het Jaar
Wie op zoek is naar een betrouwbare gebruikte hatchback, doet met de Toyota Yaris een uitstekende koop. De vierde modelgeneratie, modelcode XP21, is sinds 2020 op de markt. Deze twee occasions vallen om verschillende redenen op.
Toyota 1.5 Hybrid First Edition 2020 / 186.090 km 12.950 euro
Deze donkerblauwe Yaris werd als één van de eerste van het nieuwe model op kenteken gezet, in september 2020. Sindsdien legde hij een respectabele 186.000 kilometer af. Dankzij de zuinige hybridetechniek en spreekwoordelijke betrouwbaarheid zijn dat ongetwijfeld geen dure kilometers geweest.
De First Edition-uitvoering heeft standaard alle leuke opties. Alleen de licht gesleten wangen van de bestuurdersstoel verwijzen naar de hogere tellerstand.
Toyota Yaris 1.6 GR Performance 2022 / 7.500 km 52.500 euro
Spannend vormgegeven was de Yaris jarenlang niet. De vierde modelgeneratie breekt met deze traditie. Het Toyota-principe van ‘no more boring cars’ geldt nog meer voor het topmodel. De door Gazoo Racing ontwikkelde driedeurs 1.6 GR is een sociaal aangepaste WRC-auto voor de openbare weg.
Deze Premium-uitvoering in Emotional Red combineert de 261 pk sterke 1.6-turbomotor met een sportinterieur en luxe, zoals stoel- en stuurverwarming.
