BYD gaat samenwerking aan met KFC: waarom jij in 9 minuten een hele bucket leeg moet eten

Autofabrikanten gaan soms samenwerkingen aan met onverwachte bedrijven. Zo starten BYD en KFC nu een “strategisch partnerschap”. Dat betekent dat je straks in 9 minuten een hele bucket moet leeg eten.

KFC staat natuurlijk bekend om zijn buckets met kip en BYD is de grootste Chinese autofabrikant, die zich richt op elektrische auto’s en supersnelle laadtechnologie.

BYD en KFC

Eten en snelladen komen nu dus samen. Volgens Chinese media willen de bedrijven een ecosysteem ontwikkelen waarin zowel mens als machine wordt “bijgeladen”. Zowel de auto als de gebruiker moet binnen 9 minuten klaar zijn.

Via de spraakbediening in BYD’s kun je in de toekomst eten bestellen en afrekenen. Vervolgens haal je je bestelling op bij een KFC-locatie door simpelweg het raam naar beneden te doen. Terwijl jij je bucket opeet, wordt de auto op dezelfde plek opgeladen met BYD-techniek. Zo kun je binnen no-time weer door, zonder uit te stappen.

Klinkt efficiënt, maar het lijkt er ook op dat er zo langzaam een einde komt aan het beetje lichaamsbeweging en gezonde voeding waar velen nog mee in aanraking komen. Voorlopig geldt de samenwerking alleen in China en hoeven we dit in Europa nog niet te verwachten.