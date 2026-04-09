Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen dreigt race-engineer na 2027 te verliezen aan McLaren

Max Verstappen dreigt na 2027 zijn race-engineer Gianpiero Lambiase bij Red Bull kwijt te raken. De 45-jarige Italiaan maakt na volgend seizoen de overstap naar McLaren, zoals Dagblad De Limburger en De Telegraaf eerder berichtten. Ook de BBC en persbureau Reuters bevestigen de overgang op basis van bronnen.

Lambiase werkt al sinds Verstappens eerste jaar bij Red Bull in 2016 samen met de Nederlander. Met Lambiase werd Verstappen vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. Lambiase zou de volgende belangrijke persoon zijn die vertrekt bij het F1-team. Eerder gingen hoofdingenieur Rob Marshall en technisch directeur Will Courtenay naar McLaren, vertrok Jonathan Wheatley naar Audi en verruilde ontwerper Adrian Newey Red Bull voor Aston Martin. Daarnaast vertrokken teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko bij het team.

Red Bull en McLaren hebben berichten rondom het vertrek van Lambiase niet bevestigd.

ANP