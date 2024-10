Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 15.000 euro kostende open occasion is hartstikke winterhard

Het lijkt onlogisch, toch is juist nú de tijd om een mooie cabrio te kopen. De prijzen liggen nu wat lager, bijvoorbeeld omdat een bedrijf bang is dat zo’n occasion er nog máánden staat. Je wilt wel volop comfort èn een automatische transmissie, plus een flinke kofferbak.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Open occasion voor 15.000 euro

Het is herfst, dus aan cabriorijden denkt niemand. Toch kun je je beter nu al voorbereiden op het voorjaar, want een open occasion koop je aan het einde van het jaar voor de beste prijs. Geen trek in een Volvo C70? Kijk dan eens naar onze vorige berichten over de BMW 3-serie Cabriolet en Saab 9-3 Cabriolet.

Volvo C70 (2006 – 2013)

Deze Volvo onderscheidt zich sterk van de twee concurrenten, doordat hij geen echt cabriodak heeft, maar een wegklapbare hardtop. Dat maakt ‘m nog meer ‘winterhard’ en in de zomer toch net zo open als de andere twee.

Op de weg is ook de Volvo mooi comfortabel, maar met het dak open, is het gewicht van dat dak achterin wel voelbaar. De besturing geeft ook veel aandrijfreacties door.

Opvallend is ook dat de Volvo 404 liter bagageruimte heeft, maar met het dak open is dat nog maar 202 liter! Een 2,5 vijfcilinder rijdt gemiddeld 1 op 10. Typisch Volvo: prima comfort met erg fijne voorstoelen.

In Apeldoorn staat bij een autobedrijf een 2.5 ‘Momentum’ (2007, 169.000 km) voor € 13.950.

Waar let je op bij deze occasion?

Bij deze Volvo-generatie zijn maar enkele kleine storingen bekend. Het lastigst is een contactslot dat niet ver genoeg is te verdraaien om de motor te starten. Er bestaat wel een noodgreep, maar er moet gewoon zo snel mogelijk een nieuw slot in.

Vocht en vuil in de stekkers die zich vlak onder de voorruit bevinden, leiden tot diverse storingen. Schoon- en droogmaken is afdoende. Schurende geluiden in de achterwielen wijzen op losgelaten remvoeringen van de parkeerrem. In de garage worden die vastgezet, òf meteen vervangen.

Welke occasion kiezen wij?

We hebben deze week drie cabriolets voor 15.000 euro behandeld: de BMW 3-serie, Saab 9-3 en Volvo C70. Welke zouden wij mee naar huis nemen?

Smaak en een duidelijke merkvoorkeur hebben hier een heel sterke invloed op de definitieve keuze. Als je ‘valt’ voor één van deze merken: gewoon dóen! Je ‘automaten’ begrijpen je keuze best. Persoonlijk zou ik beslist voor de BMW kiezen.