Deel dit: Share App Mail Tweet

Martín wint sprintrace van GP Australië in MotoGP

Motorcoureur Jorge Martín is weer iets uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap in de MotoGP. De Spanjaard won de sprintrace van de Grote Prijs van Australië voor Marc Márquez en Enea Bastianini. De belangrijkste concurrent van Martín, titelverdediger Francesco Bagnaia, eindigde als vierde.

Martín heeft door de zege 404 punten. Dat zijn er 16 meer dan Bagnaia. Márquez en Bastianini volgen op 320 punten. Na de GP van Australië volgen nog drie grands prix.

De Spaanse leider in het WK start zondag ook van pole in de Grote Prijs van Australië. Bagnaia staat op de vijfde plaats, op de tweede startrij.

ANP