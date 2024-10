Deel dit: Share App Mail Tweet

Nog 4.695 mensen kunnen subsidie krijgen op de Peugeot e-408

Als je een beetje snel bent dan, want in het nieuwe jaar is het over en sluiten voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). En die kun je aanspreken als je een nieuwe Peugeot e-408 bestelt.

Met de introductie van de e-408 is het hele leveringsprogramma van de Peugeot geëlektrificeerd, met uitzondering van de 508, die op termijn toch uit de prijslijst verdwijnt.

Peugeot e-408 pas na twee jaar

Dat de Peugeot e-408 nu pas debuteert is opvallend. De opvallend gestileerde cross-over is immers al twee jaar op de markt.

De specificaties van het model zijn niet grensverleggend. Hij heeft de 210 pk sterke elektromotor van de e-3008, maar niet diens 73 kWh-batterij. In plaats daarvan gebruikt Peugeot een 58 kWh-exemplaar.

Dat betekent dat de e-408 met zijn actieradius niet richting de 525 kilometer gaat, zoals de e-3008, maar tussen de 445 en 453 kilometer blijft hangen, afhankelijk van de uitvoering.

Snelladen is geen sterk punt van de e-408. Hij haalt maximaal 100 kW, net als de vijf jaar oude e-208. Het zou fijner zijn geweest als Peugeot voor een snelheid van 160 kW had gekozen, net als bij de e-3008.

Vanafprijs ligt onder SEPP-grens

Maar dan de vanafprijs van de Peugeot e-408. Die ligt op 44.780 euro. Dat betekent dat-ie onder de SEPP-grens ligt en in aanmerking komt voor 2.950 euro subsidie.

Peugeot zegt dat de e-408 rijker is uitgerust dan de 45.415 euro kostende e-3008, met standaard metaallak, 19-inch lichtmetalen wielen, navigatie, een warmtepomp en verwarmbare stoelen en stuurwiel.

Die opsomming suggereert echter dat de e-3008 niet altijd is uitgerust met metaallak en 19-inch lichtmetalen wielen. Dat is-ie wel.