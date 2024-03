Deel dit: Share App Mail Tweet

Designer BMW: richtingaanwijzers op stuur? ‘Absoluut niet’

Toen BMW in begin 2023 het doek trok van de i Vision Dee, de voorloper van de Neue Klasse, ontbraken alle schermen en knoppen in de auto. Toch hoeven we niet bang te zijn dat het Beierse merk zo ver gaat met knoppen weghalen als Tesla, zo blijkt uit een interview van Autovisie met hoofddesigner Adriaan van Hooydonk.

In tegenstelling tot de i Vision Dee hebben de Neue Klasse-modellen wel een infotainmentscherm en knoppen. Daarbij maken ze gebruik van BMW Panoramic Vision (projectie net onder de voorruit).

Nieuwe richtlijnen

Van Hooydonk laat weten dat de aanstaande Euro NCAP-richtlijn voor BMW niet als een verrassing kwam.

“Ik denk dat we met Panoramic Vision juist goed zitten. Doordat er informatie geprojecteerd wordt aan de onderkant van het raam van de nieuwe BMW’s, hoef je je ogen niet lang van de weg te houden. Daarbij zorgen we ervoor dat onze infotainmentschermen hoog in de auto gepositioneerd worden. Hierdoor hoef je nooit ver naar beneden te kijken.”

Richtingaanwijzers nooit op het stuur in een BMW

Maar de nieuwe richtlijnen zijn niet enkel gericht op het scherm. Ook het intuïtief bedienen van functies die je nodig hebt tijden het rijden wordt in de toekomst beoordeeld. Veelal zijn knoppen gebruiksvriendelijker dan touchscreens en ook BMW is de afgelopen jaren steeds minder knoppen gaan gebruiken.

Volgens van Hooydonk zijn er minder knoppen nodig met de komst intelligentere auto’s. “Maar we gaan nooit alle knoppen in het interieur weghalen. Er zijn tal van functie waar een fysieke knop beter voor is.” Op de vraag: dus we gaan nooit de knoppen voor de richtingaanwijzers op het stuur vinden? Reageert de BMW-designer: “Nee, absoluut niet.”