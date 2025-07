Deel dit: Share App Mail Tweet

Daaag belastingcenten! Elektrische auto’s gaan massaal de grens over

In het afgelopen halfjaar zijn bijna 20.000 gebruikte elektrische auto’s geëxporteerd, zo blijkt uit cijfers van de Bovag en RDC. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Om dat in perspectief te plaatsen: in de eerste zes maanden van 2025 zijn in Nederland net geen 64.000 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd. Tegelijkertijd verdwenen 19.655 gebruikte EV’s over de grens.

Elektrische auto’s met lage bijtelling

Is dat een probleem? Deels, want het gros van die auto’s komt uit een leasecontract en is waarschijnlijk zo’n vier jaar oud, wat betekent dat ze hebben geprofiteerd van stimuleringsmaatregelen, zoals de lage bijtelling.

Die maatregelen hebben de Nederlandse overheid miljarden gekost en waren natuurlijk bedoeld om de doorbraak van de EV te bewerkstelligen en de gecombineerde CO2-uitstoot van het wagenpark omlaag te brengen. Het is dus zonde dat de elektrische auto’s die daarmee op de weg zijn gezet uit ons land verdwijnen.

Tesla Model 3 meest geëxporteerd

De meest geëxporteerde gebruikte EV is de Tesla Model 3 (5.915 exemplaren). Daarna volgen de Kia Niro (1.428), Hyundai Kona (1.169) en Audi E-Tron (1.017). Van de totale occasionexport in het eerste halfjaar (158.119 auto’s) was 12,4 procent volledig elektrisch.

‘Er is duidelijk overheidsbeleid nodig’

Maar waarom verdwijnen er eigenlijk zoveel elektrische auto’s naar het buitenland? De Bovag geeft het beleid van de overheid de schuld. “Zolang dat onzeker blijft, stellen consumenten hun aankoop uit. Er zijn duidelijke, langjarige afspraken over autobelastingen nodig om vertrouwen te geven in tweedehands elektrisch rijden.”