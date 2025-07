Deel dit: Share App Mail Tweet

Ben jij lui? Dan wil Mitsubishi de nieuwe Grandis niet aan jou verkopen

Neem jij de auto als je naar de buren van twee huizen verder moet? Dan moet je het niet wagen om bij Mitsubishi binnen te lopen voor een nieuwe Grandis. Want die krijg je niet mee!

Het staat duidelijk in de persinformatie van Mitsubishi: ‘De nieuwe Grandis is ontworpen voor actieve gezinnen.’ Niet voor aartsluie gezinnen dus, die de hele dag maar een beetje in de pyjama voor de tv liggen te duimendraaien.

Samenwerking met Renault

Nou kunnen we Mitsubishi natuurlijk ook beschuldigen van een zekere mate van luiheid, aangezien deze Grandis natuurlijk gewoon een Renault Symbioz is. Geen verrassing, want de Colt en ASX zijn eveneens voorbeelden van badge engineering. Ze zijn gebaseerd op de Renault Clio en Captur.

Dat Mitsubishi voor die aanpak kiest, is niet gek. Het is voor het Japanse merk immers veel te duur om speciaal voor Europa, waar het een marginale rol speelt, een nieuwe reeks modellen te ontwikkelen. En omdat Mitsubishi deel uitmaakt van de Renault Nissan Alliantie is de stap naar Renault snel gemaakt.

Mitsubishi Grandis uit 2004

Afijn, met de Grandis brengt Mitsubishi wederom een oude typeaanduiding terug. Die plakte de fabrikant eerder op een fraaie full-size MPV, die van 2004 tot en met 2011 in Nederland werd verkocht.

Hybride-aandrijflijn met 160 pk

De nieuwe is dus een cross-over, een omgebouwde Symbioz. En dat betekent dat-ie leverbaar wordt met een 160 pk sterke hybride-aandrijflijn, die een 1,8-liter benzinemotor combineert met een elektromotor. Hij gaat in 8,5 seconden naar 100 km/h en kan tot maximaal 70 km/h elektrisch rijden.

De bagageruimte heeft een inhoud van 434 liter, maar kan worden vergroot naar 1.455 liter door de leuningen van de bank neer te klappen. Let wel, dat is met de verschuifbare achterbank in de voorste stand.

Wat de Mitsubishi Grandis gaat kosten, is nog niet bekend, maar zijn prijs zal ongetwijfeld iets boven of onder die van de Symbioz liggen. Renault vraagt voor zijn hybride-SUV een vanafprijs van 35.190 euro.